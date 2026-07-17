Senadores cuestionan si el programa de farmacia militar es el mejor trato para los beneficiarios

Senadores cuestionaron el miércoles si los detalles financieros del programa de farmacia Tricare de los militares benefician más al contratista, Express Scripts, que a los beneficiarios militares.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, expresó preocupaciones sobre tácticas anticompetitivas, cuestionando la práctica de permitir que Express Scripts, el mayor administrador de beneficios de farmacia en los Estados Unidos, tenga el contrato como administrador exclusivo del programa de farmacia Tricare, mientras es propietario y opera dos farmacias por correo, Express Scripts Pharmacy y Accredo Specialty Pharmacy.

Cuestionó si Express Scripts dirige más negocio hacia sí mismo, expulsando a las farmacias locales de la red Tricare y limitando el acceso de los beneficiarios a una atención local más personalizada.

“Se trata de un claro conflicto de interés”, dijo Warren durante una audiencia del subcomité de personal del Comité de Servicios Armados del Senado. Es “una invitación abierta para que Express Scripts saquee al gobierno federal, elimine a los competidores y dirija grandes sumas de dinero hacia sí mismo”.

Warren, miembro principal de ese subcomité, dijo que el Departamento de Defensa requiere que el contratista de la farmacia Tricare posea tanto un administrador de beneficios de farmacia como una farmacia.

El contratista, Express Scripts, recibe una tarifa administrativa fija por receta llenada en farmacias minoristas o en la farmacia por correo, dijo el Dr. David J. Smith, un almirante retirado de la Armada que es subdirector de la Agencia de Salud de Defensa. El contratista no puede generar ingresos de los precios de los medicamentos, dijo, y el modelo del Departamento de Defensa elimina los mecanismos de ganancia comunes de la industria comercial.

Bajo el programa de recetas por correo, el gobierno compra los medicamentos y Express Scripts los dispensa y recibe esa tarifa administrativa. El monto de esa tarifa u otra información sobre el contrato no es de conocimiento público, ya que el Departamento de Defensa y Express Scripts consideran que es información propietaria.

Los beneficiarios pagan $14 por receta llenada a través de la farmacia por correo y $16 en farmacias minoristas de la red. Ese dinero no es retenido por Express Scripts; va a la Agencia de Salud de Defensa, dijo Adam Kautzner, presidente de Express Scripts y Evernorth Care Management. Los beneficiarios pueden obtener sus recetas llenadas en instalaciones de tratamiento militares sin cargo.

En general, el Departamento de Defensa ha estado tratando de pasar al pedido por correo porque es más barato, dijo Smith, y debido a la conveniencia para los beneficiarios.

El Departamento de Defensa continúa encontrando formas de entregar el beneficio para asegurarse de que los beneficiarios tengan acceso a sus medicamentos de una manera “fiscamente responsable”, dijo, agregando que también están trabajando en formas de fortalecer la cadena de suministro de medicamentos.

Pero como contratista del gobierno, Express Scripts decide qué farmacias están en la red de farmacias minoristas de Tricare y cuánto se les reembolsa.

Desde el 2022, más de 13,000 farmacias locales han abandonado la red, dejando a casi 400,000 familias militares en apuros para encontrar una nueva farmacia en la red, dijo Warren.

Actualmente, hay 46,000 farmacias minoristas en todo el país que participan voluntariamente en la red de farmacias minoristas Tricare, dijo Kautzner. Como resultado, el 98% de los beneficiarios tienen una opción minorista dentro de 15 minutos de su casa, dijo, lo que supera los requisitos del contrato.

De las 46,000 farmacias en la red, 16,000 son farmacias independientes.

Entre las farmacias que abandonaron la red estaba la Farmacia Roden-Smith en Clovis, N.M. Su propietario, Micah Lansford, testificó que los términos del contrato que Express Scripts ofreció a su farmacia los obligaron a abandonar el programa en el 2023.

Bajo el contrato anterior, la farmacia había sido reembolsada en promedio aproximadamente $0.37 por debajo de su costo real por las 6,750 recetas que llenaron, lo que llevó a la farmacia a perder cerca de $2,500 en el 2022.

Bajo los términos del contrato que Express Scripts propuso para el 2023, Roden-Smith hubiera perdido casi $9 en promedio por cada receta y $60,000 por el mismo volumen en el 2023.

Lansford describió las consecuencias reales para la comunidad militar de tener menos farmacias locales.

“Las farmacias comunitarias como la mía brindan un mayor nivel de atención personal, un acceso más fácil”, dijo.

Hizo el ejemplo de un retirado discapacitado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuyo cuidador dependía de Lansford para revisar cada llenado mensual de medicamentos, conciliando cualquier cambio y asegurándose de que sus medicamentos aún tuvieran sentido.

También habló de jóvenes cónyuges en servicio activo que ya no podían usar el auto-servicio de su farmacia para recoger un antibiótico para su hijo, sino que ahora esperan en largas filas para ingresar a la base, con la esperanza de que el antibiótico esté en stock en la farmacia militar.

Greg Reybold, vicepresidente de la Cooperativa de Farmacias Americana, que incluye aproximadamente 1,500 farmacias independientes, dijo que si bien Express Scripts destaca el ahorro de la farmacia por correo, es más barato llenar recetas en las farmacias minoristas que a través de la farmacia por correo de Express Scripts.

Llenar medicamentos genéricos en las farmacias minoristas de Tricare es más barato para los beneficiarios, y para la Agencia de Salud de Defensa, dijo. Por ejemplo, si el medicamento cuesta $3 a la farmacia, el beneficiario paga eso en lugar de los $16 habituales de copago de Tricare.

Cuando 13,000 farmacias minoristas abandonaron la red, dijo, “el único ganador fue la farmacia por correo de Express Scripts”, porque los beneficiarios fueron obligados a usar esa farmacia.

Reybold y Lansford pidieron ambos una auditoría independiente del programa de farmacia.

“Tenemos un fuerte deseo de servir a estas personas y queremos estar allí para ellos”, dijo Lansford. “Y queremos un trato justo para brindar servicio.”

[Karen ha cubierto a las familias militares, calidad de vida y problemas de consumidores para Military Times durante más de 30 años, y es coautora de un capítulo sobre la cobertura mediática de las familias militares en el libro “Un Plan de Batalla para Apoyar a las Familias Militares”. Anteriormente trabajó para periódicos en Guam, Norfolk, Jacksonville, Florida, y Athens, Georgia.]