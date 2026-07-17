Trump revela informe sobre supuesta intromisión china en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una nueva investigación sobre la supuesta interferencia china en las elecciones estadounidenses y anunció la desclasificación de documentos de inteligencia que, según él, revelan importantes vulnerabilidades en los sistemas de votación del país.

Hablando desde la Casa Blanca el jueves, Trump afirmó que China había llevado a cabo lo que describió como “el mayor compromiso de datos electorales de la historia”. Alegó que Beijing obtuvo acceso a información de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses antes de las elecciones de 2020, que perdió ante Joe Biden.

Trump ha afirmado repetida y falsamente que le robaron las elecciones de 2020. Decenas de casos judiciales no han encontrado pruebas de fraude electoral a gran escala.

Los críticos acusan al presidente estadounidense de intentar sembrar dudas sobre las próximas elecciones intermedias de noviembre, en las que su Partido Republicano podría perder mayorías en una o ambas cámaras del Congreso.

¿Qué dijo Trump durante su discurso?

Comenzó su discurso en horario estelar poniendo en duda la seguridad electoral estadounidense, afirmando que “es catastróficamente insuficiente”. Pero el discurso de 24 minutos no incluyó evidencia de manipulación de votos o de alteración del resultado electoral.

Tampoco mencionó la posibilidad de influencia externa en las elecciones que ganó en 2016 y 2024.

Trump dijo que había ordenado al director de inteligencia nacional y al FBI que investigaran las acusaciones y determinaran el alcance total de la violación de datos reportada.

Mientras hablaba, la Casa Blanca lanzó un sitio web con documentos presentados sin contexto que incluían piezas de archivos de investigación, análisis de inteligencia y correspondencia divulgados selectivamente.

En su discurso, Trump no mencionó las elecciones que ganó Imagen: Ronda Churchill/AFP/Getty Images

Trump dice que los sistemas electorales están “expuestos a la manipulación y la corrupción”

El presidente sostuvo que el caso demuestra que “el sistema electoral estadounidense está expuesto a la manipulación y la corrupción”. Añadió que las autoridades federales están en el proceso de notificar a los estados cuyos datos electorales pueden haber sido comprometidos.

Trump también renovó su llamado a medidas de seguridad electoral más estrictas, instando al Congreso a aprobar la Ley SAVE, que introduciría requisitos de identificación con fotografía de los votantes, exigiría prueba de ciudadanía al registrarse para votar y ampliaría el acceso federal a los datos de registro de votantes.

Durante el discurso, Trump criticó a las cadenas de televisión que optaron por no transmitir el discurso en vivo, diciendo que deberían perder sus licencias. Trump acusó a los medios de comunicación que no transmitieron el discurso de ser “parte de un complot”.

ABC y NBC optaron por no transmitir el discurso de Trump en vivo en sus principales canales de transmisión, sino que lo transmitieron en plataformas de transmisión. CNN puso la dirección a disposición en línea y en su servicio de suscripción. La decisión limitó el alcance del discurso en comparación con las transmisiones televisivas tradicionales. En el pasado, las cadenas también optaron por no transmitir los discursos de Biden y el expresidente Barack Obama.

¿Cuál es la posición de Trump en el Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Los demócratas y China rechazan las acusaciones de Trump

Las afirmaciones de Trump sobre la falta de integridad electoral en Estados Unidos provocaron críticas inmediatas de sus oponentes políticos y generaron preocupaciones dentro de su propia administración.

El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, desestimó las acusaciones: “Las impactantes ‘bombas’ de Trump sobre China son totalmente falsas”. Sostuvo que las agencias de inteligencia estadounidenses habían llegado a la conclusión de que China no intentó alterar ninguna votación en las elecciones de 2020.

Reuters también informó que a algunos funcionarios de la Casa Blanca les preocupaba que la divulgación de la información de inteligencia pudiera ser engañosa.

Mientras tanto, China rechazó las acusaciones y el portavoz de la embajada, Liu Chang, afirmó: “China nunca ha interferido ni interferirá en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.

Los comentarios de Trump corren el riesgo de agregar tensión a las relaciones entre Estados Unidos y China en un momento en que el presidente busca reunirse con el presidente chino Xi Jinping a finales de este año para discutir los vínculos comerciales.

Trump alega que funcionarios de inteligencia ocultaron hallazgos de China

Trump afirmó que miembros de la comunidad de inteligencia estadounidense ocultaron deliberadamente información sobre las supuestas actividades de China relacionadas con las elecciones.

Sin embargo, sus afirmaciones entran en conflicto con una evaluación de la comunidad de inteligencia de 2021, que no encontró evidencia de que algún actor extranjero haya intentado alterar o cambiar con éxito “cualquier aspecto técnico” de las elecciones presidenciales de 2020, incluidos los registros de votantes, las papeletas, las tabulaciones de votos o los resultados.

La evaluación se llevó a cabo bajo la dirección de John Ratcliffe, quien fue director de inteligencia nacional durante el primer mandato de Trump y ahora se desempeña como director de la CIA.

Auditorías y revisiones repetidas, incluidas varias gestionadas por republicanos, incluido el entonces fiscal general de Trump, tampoco han encontrado que se haya producido ningún fraude significativo en 2020.

Entre los documentos publicados por la administración se encontraba un informe de la CIA que describía los esfuerzos chinos para recopilar información sobre la campaña de Joe Biden.

El informe también afirma que Beijing “no tiene actualmente la intención de interferir encubiertamente para tratar de influir en el resultado de las elecciones”, aunque señala que China podría decidir hacerlo en una etapa posterior.

No dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para selecciónanos como tu Fuente Preferida en Google haciendo clic aquí y presionando el botón “estrella” o “preferido”, para que siempre veas nuestras noticias verificadas primero.

Editado por: Sean Sinico y Karl Sexton