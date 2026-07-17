Marines abordan petrolero en medio del bloqueo de puertos iraníes mientras EE. UU. expande los ataques con bombardeos en puentes

Fuerzas estadounidenses abordaron un barco en el Golfo de Omán el jueves como parte del bloqueo renovado de los puertos de Irán que comenzó a principios de esta semana, informó el ejército de EE.UU.

Los infantes de marina de los EE.UU. abordaron el M/T Wen Yao “para garantizar el cumplimiento total del bloqueo naval en curso de los EE.UU.”, dijo el Comando Central de los EE.UU. (Centcom) en una publicación en X.

Centcom también dijo que había “redirigido” tres buques comerciales “que intentaban romper el bloqueo” desde que entró en vigor a las 8 pm GMT del martes. El día anterior, una aeronave de los EE.UU. disparó y deshabilitó un petrolero vacío que intentaba romper el bloqueo.

El abordaje del buque ocurrió cuando los EE.UU. ampliaron su campaña de ataques aéreos contra Irán con ataques a múltiples puentes, siguiendo las amenazas de Donald Trump de destruir infraestructuras, lo que llevó a Teherán a disparar contra Bahrein, Qatar y Kuwait.

Los países del Golfo, que albergan fuerzas estadounidenses, han enfrentado ataques repetidos en los últimos días después de que el acuerdo provisional para intentar poner fin a la guerra con Irán colapsara. En un discurso en horario estelar a los EE.UU. en la noche del jueves, Trump afirmó que los EE.UU. estaban “ganando grande en Irán”, y que los estadounidenses “verán los frutos de ese trabajo muy, muy pronto”.

Los medios estatales iraníes dijeron que los ataques de los EE.UU. del jueves alcanzaron objetivos alrededor de Teherán y en la provincia de Semnán, hogar de la producción de misiles balísticos y del programa espacial de Irán.

Los medios estatales también informaron ataques en las provincias de Hamadán, Hormozgan, Juzestán, Lorestan, Markazi, y Sistán y Baluchistán, así como en la isla de Qeshm de Irán, cerca del estrecho de Hormuz.

Siete personas resultaron heridas en un ataque de los EE.UU. que alcanzó el barrio residencial de Allah-Akbar Hill en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, según los medios estatales iraníes. Dos personas más resultaron heridas en un ataque estadounidense a la estación de trenes del cruce de Bandar Abbas, dijeron los medios estatales. Justo al oeste de Bandar Abbas, testigos informaron que dos puentes fueron atacados en un ataque de los EE.UU., matando a tres personas y dejando heridas a otras nueve, según los medios estatales.

Temprano el viernes, Kuwait dijo que estaba respondiendo a ataques de misiles y drones, un día después de enfrentar ataques aéreos anteriores de Irán. Periodistas de Agence France-Presse en Doha informaron escuchar varias explosiones temprano el viernes, mientras que los funcionarios de la capital de Qatar advirtieron que el nivel de amenaza de seguridad estaba “elevado”. En Bahrein, el Ministerio del Interior instó a los ciudadanos a refugiarse.

Los medios estatales iraníes dijeron que el ejército de la república islámica estaba apuntando a helicópteros y aviones de los EE.UU. en una base aérea en Bahrein “en respuesta a la acción hostil del enemigo de atacar infraestructuras urbanas y personas inocentes”.

Irán ha pedido a sus aliados en Yemen, los hutíes, que estén preparados para cerrar la ruta petrolera a través del Mar Rojo si los EE.UU. atacan la infraestructura energética iraní, según Reuters, una amenaza que, de seguirse, podría paralizar el mercado energético global.

El líder hutí, Abdul Malik al-Houthi, también amenazó con que todo el petróleo saudí y otras instalaciones críticas podrían ser atacadas por el grupo si Arabia Saudí intervenía en Yemen. La amenaza vino después de que Arabia Saudí atacara el aeropuerto de Sana’a, provocando ataques de misiles retaliatorios de los hutíes contra Arabia Saudí.

Los envíos semanales a través del estrecho de Hormuz cayeron casi una cuarta parte a principios de mes, según la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence. Y eso fue antes del reciente aumento en los ataques de represalias.

Dado los riesgos, algunos transportistas de petróleo están transitando el estrecho con sus dispositivos de ubicación apagados, pero muchos simplemente permanecen en su lugar, dijo Lloyd’s el jueves. Una cantidad creciente de la energía de la región se envía a través de oleoductos, pero no lo suficiente para compensar la disminución en el envío a través del estrecho.

El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán dijo que todavía se estaban realizando esfuerzos para llevar a los EE.UU. y a Teherán a la mesa de negociaciones, pero reconoció que cada vez era más difícil.

Trump dijo en redes sociales que Teherán hizo un gesto de buena voluntad liberando a un ciudadano estadounidense detenido erróneamente en Irán desde 2024. No proporcionó más detalles.

El abogado de derechos humanos Jared Genser emitió un comunicado identificando al detenido como su cliente Dena Karari, un ciudadano iraní-estadounidense que dirige una organización sin fines de lucro y fue acusado de espionaje.

Sin embargo, el sistema judicial de Irán desafió esa versión, diciendo que ningún prisionero estadounidense había sido liberado o intercambiado de las cárceles iraníes, según los medios estatales.

(Con Associated Press y Agence France-Presse)