Hay muchas cosas que no gustan en el informe de ganancias de Netflix Q2

Los números de ganancias de Netflix siempre son muy esperados por los analistas de la industria de los medios e inversores, dado su tamaño e influencia en el negocio de la televisión por streaming.

Pero este informe de ganancias del segundo trimestre de 2026 fue especialmente importante porque llegó al final de un par de semanas de mala prensa, incluida una discusión sobre si los números de participación de la audiencia están disminuyendo en la plataforma de streaming.

Y cuando la empresa publicó su formulario 8-K el jueves, antes de una conferencia telefónica para discutir los números por los ejecutivos de Netflix, los números de ganancias tenían muchas cosas de qué preocuparse si eres inversionista en la empresa.

Si leer el 8-K fuera un juego de bebida en el que tomaras un trago cada vez que el documento mencionara “participación,” estarías ebrio antes de llegar a la mitad de las 20 páginas del documento.

Netflix quiere que sepas que a pesar de los informes de prensa, los números de participación de sus suscriptores están muy bien:

Estamos entregando un valor creciente a nuestros miembros; la participación es saludable, reflejando la calidad, cantidad y variedad de nuestra oferta… Las horas vistas aumentaron +2% en la primera mitad de 2026 en comparación con el crecimiento del +1.5% en 2025, a pesar del impacto competitivo de los Juegos Olímpicos de Invierno y la Copa del Mundo de este año.

Netflix también argumenta que si bien los números de participación son importantes, hay otras métricas que son igual de importantes o más cuando se trata de juzgar el éxito general de la empresa:

Hemos utilizado “participación” como un término simplificado para el valor que entregamos a los miembros. Pero, a medida que hemos desarrollado una comprensión cada vez más sofisticada de cómo los consumidores atribuyen valor a nuestro servicio, sabemos que no todas las horas son iguales. El tiempo pasado es solo un aspecto de una participación sólida – la calidad y variedad también importa. La clave es mejorar en todas esas dimensiones: calidad, variedad y cantidad.

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He estado cubriendo a Netflix desde que era un almacén de un DVD en el área de la Bahía de San Francisco. He apoyado muchas decisiones tomadas por la empresa a lo largo de los años. Pero es frustrante cubrir una empresa que me hace sentir como si estuviera tratando de cubrir las decisiones del Mago de Oz mientras se esconde detrás de nubes de humo y una cortina gigante.