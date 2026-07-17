Con el alto el fuego desaparecido, la pregunta surge: ¿Terminará alguna vez la guerra de Irán?

Con los Estados Unidos e Irán intensificando los ataques y contraataques entre sí esta semana, el alto el fuego ahora parece caducado en todo menos en nombre. De hecho, la pregunta para muchos no es si las dos naciones han vuelto a la guerra, sino cuándo terminará esta guerra.

Aunque Irán y los Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento el 17 de junio que supuestamente detuvo las hostilidades por 60 días, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo cientos de ataques contra el país bajo la dirección del presidente Donald Trump en las semanas posteriores.

Irán ha respondido. Después de que el régimen atacara nuevamente barcos que transitaban por el Estrecho de Ormuz la semana pasada, el presidente Trump planteó la posibilidad de reanudar oficialmente el conflicto. “Creo que se acabó”, dijo sobre el alto al fuego. Horas después, retractó esa declaración diciendo que las negociaciones podrían continuar.

La confusión sobre el estado de la guerra proviene de lagunas en la retórica política de Estados Unidos, las definiciones legales de conflicto armado y la realidad de las operaciones militares estadounidenses, que han continuado a pesar del alto el fuego.

En un discurso en horario estelar el jueves centrado en la seguridad electoral, el Sr. Trump mencionó brevemente la guerra. Estados Unidos está “ganando a lo grande en Irán”, dijo.

Al dirigir al presidente Trump, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando cientos de objetivos en Irán en noches consecutivas esta semana, un esfuerzo para “responsabilizar a Irán” por los ataques a “marineros inocentes” y barcos comerciales en un importante paso internacional, según declaraciones del Comando Central de los EE. UU., que maneja las operaciones del Pentágono en Oriente Medio.

Irán ha respondido atacando a países que albergan bases militares estadounidenses en la región, incluidos los estados del Golfo de Bahrein, Kuwait y Catar.

En otra medida, el presidente Trump dijo a principios de esta semana que planeaba cobrar una tasa del 20% que describió como “reembolso” por proporcionar seguridad a los barcos comerciales en el estrecho.

Para más información sobre temas de legalidad, responsabilidad y resolución de conflictos bélicos entre Irán y Estados Unidos, se puede consultar el Congreso de los Estados Unidos y sus declaraciones sobre la situación.