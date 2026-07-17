En condiciones de niebla, Francisco Álvarez conecta 2 jonrones en victoria de los Mets

FILADELFIA — Francisco Álvarez conectó dos jonrones, Brett Baty también conectó un jonrón y los Mets de Nueva York derrotaron a los Filis 4-1 el jueves por la noche en el primer partido de Grandes Ligas luego del receso por el Juego de Estrellas.

El juego comenzó a las 6:10 pm ET en lugar de las 7:10, y los equipos jugaron bajo un cielo brumoso con una calidad del aire cada vez menor debido al humo que llegó a la región debido a los incendios forestales que arden en Canadá y Minnesota.

“Definitivamente es diferente”, dijo el primera base de los Filis, Bryce Harper, durante la transmisión de ESPN mientras usaba un micrófono en el campo durante la parte alta de la segunda entrada. “En realidad no mueven demasiado los juegos. Pero no es la mejor idea, supongo, venir aquí y jugar en este tipo de clima, pero ya sabes, lo estamos haciendo”.

Fue la segunda vez que el humo de un incendio forestal afectó un juego en Filadelfia. En junio de 2023, se pospuso un partido entre Detroit y Filadelfia debido a la mala calidad del aire relacionada con el humo de los incendios forestales canadienses.

Una neblina anaranjada procedente del humo de los incendios forestales cubrió el cielo durante el partido en casa de los Filis contra los Mets el jueves. Foto AP/Chris Szagola

Después de la victoria de su equipo, se le preguntó al manager interino de los Mets, Andy Green, cómo afectaron las condiciones al juego.

“No creo que realmente lo hicieran”, dijo Green. “Creo que sentí que podrían haberlo hecho en cualquier momento, especialmente cuando la visibilidad se volvió más difícil. Pero los muchachos lograron ver pelotas de béisbol que yo no podía cuando subían en el aire como ventanas emergentes. Así que, es bueno que tengamos buenos atletas en el campo que pueden ver cosas”.

El manager interino de los Filis, Don Mattingly, dijo que rastrear los elevados más adelante en el juego parecía convertirse en un problema.

“No parecía ser un gran problema”, dijo Mattingly. “Más tarde, la visión se parecía más a condiciones de niebla que a la calidad del aire. En lo que a los muchachos concernía [visibility] Parecía ser el problema.”

El toletero de Nueva York Juan Soto fue retirado en el octavo debido a un dolor en la pantorrilla izquierda, pero Green dijo que se espera que el jardinero estelar regrese a la alineación este fin de semana. Soto se perdió aproximadamente dos semanas y media en abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

La Prensa Asociada contribuyó a este informe.