Apuestas de hándicap asiático explicadas

El sorteo es el resultado más frustrante en las apuestas de fútbol. Apoyas al equipo correcto. Juegan bien. El partido termina 1-1 y tu dinero se va. Las apuestas de hándicap asiático son exactamente lo que elimina ese resultado por completo. Esto no es solo una función de conveniencia. Eliminar el empate de un mercado de tres vías reduce el margen del corredor de apuestas y crea un mercado de dos resultados donde cada lado tiene cerca del 50% de posibilidades de ganar. Para el apostador, eso significa cuotas mejoradas para una decisión más clara. Las apuestas de hándicap asiático aplican una ventaja o desventaja virtual de goles a cada equipo antes de que comience el partido. El favorito recibe un hándicap negativo que debe superar. El perdedor recibe un hándicap positivo como ventaja inicial. El resultado final se determina después de aplicar el hándicap, y en lugar de tres posibles resultados, hay dos, con una opción de devolución de apuesta en ciertas líneas cuando el partido termina en el margen exacto del hándicap. Esta guía cubre cada línea de 0.0 a 2.0, cómo funcionan las apuestas divididas en cuartos de línea en la práctica, cómo se compara el margen con el estándar 1X2 en el mismo partido, y cuándo elegir el hándicap asiático sobre otros mercados.

Datos brindados por Asian Handicap vs 1X2 en el mismo partido:

1. 1X2: Odds para Arsenal – 1.57, empate – 4.00, Southampton – 6.50. 2. AH: Odds para Arsenal -0.5 a 1.87, Southampton +0.5 a 2.03. 3. El mercado AH en este partido lleva un margen del 2.8%, contra el 4.1% en 1X2.

Las apuestas de hándicap asiático son preferibles a las de hándicap europeo debido al menor margen y la eliminación del empate en la mayoría de los contextos. Sin embargo, el hándicap europeo puede ser útil cuando se desea apostar por el empate específicamente. [Enlace: estrategias de apuestas de fútbol]

Resumen de Cuándo utilizar AH 0.0 / DNB: 1. En un partido apretado con ligero favorito. 2. Claro favorito que podría ganar por 1 o 2 goles. 3. Favorito contundente. 4. Ángulo fuerte de underdog. 5. Cuando se quiere respaldar el empate directamente.

Recuerda apostar de manera responsable. Realiza un seguimiento de tus apuestas de hándicap asiático por tipo de línea y liga para comprender dónde tu investigación genera una ventaja genuina. Si la cantidad de mercados disponibles te presiona a apostar en partidos en los que no has investigado correctamente, esa es la señal para retroceder. [Enlace: estrategias de apuestas de fútbol]