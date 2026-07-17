Sus productos de THC favoritos podrían desaparecer de los estantes de Texas en 2 semanas

A partir del 31 de julio, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) volverá a clasificar el Delta-8 THC y varios otros isómeros de THC derivados del cáñamo como sustancias controladas después de que la Corte Suprema de Texas levantara una orden judicial de un año de duración que había impedido a la agencia hacer cumplir su regla de 2021.

El cambio afecta a productos que contienen cannabinoides como Delta-8, Delta-10, Delta-6 y THCP, según el aviso del DSHS publicado en el Registro de Texas. El Consejo Empresarial de Cáñamo de Texas insta a los minoristas a eliminar o vender esos productos antes de que la norma entre en vigor.

Para muchos tejanos, sin embargo, la batalla legal sobre los productos de cáñamo y THC ha creado confusión sobre lo que está (y no está) permitido según la ley estatal.

“Cannabis” se refiere a la planta en sí, mientras que las leyes federales y de Texas establecen una distinción legal entre marihuana y cáñamo, dijo a Chron Cynthia Cabrera, presidenta del Consejo Empresarial de Cáñamo de Texas, “que es cualquier cosa por encima del 0,3% de Delta-9 THC, y cáñamo, que es cualquier cosa por debajo del 0,3% de Delta-9 THC”.

Dentro del cáñamo, añadió, hay docenas de cannabinoides naturales, incluidos el CBD, Delta-8, Delta-9 y Delta-10.

Sin embargo, ese marco legal cambió en 2021, cuando el DSHS intentó clasificar el Delta-8 y cannabinoides similares como sustancias controladas. Un juez del condado de Travis bloqueó temporalmente la aplicación de la ley mientras el litigio avanzaba en los tribunales.

A principios de este año, la Corte Suprema de Texas revocó esa orden judicial, permitiendo al DSHS restablecer las definiciones. La agencia volvió a publicar formalmente la norma en el Registro de Texas el 10 de julio, fijando el 31 de julio como fecha de entrada en vigor.

“Texas tiene una historia de amor con el cáñamo de Texas, la legislatura de Texas odia el cáñamo de Texas”, señaló Cabrera.

Para las empresas, también dijo que el mayor desafío no es simplemente retirar los productos de los estantes, sino comprender cómo se aplicará realmente la regla.

“¿Cómo responderían las autoridades a la cuestión de las trazas?” Dijo Cabrera. “DSHS dice que ellos no son el mecanismo de aplicación de la ley”.

Ella argumentó que la agencia ha creado incertidumbre tanto para los minoristas como para la policía.

“Se han limpiado las manos y ahora es problema de las autoridades”, dijo Cabrera. “A las autoridades les resultará muy difícil hacer cumplir cualquier cosa porque no hay definiciones claras para nada”.

También quedan dudas sobre los litigios en curso.

Cabrera dijo que tiene conocimiento de al menos dos demandas activas que desafían las regulaciones del cáñamo de Texas, y que actualmente se están preparando impugnaciones legales adicionales.