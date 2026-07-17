Brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga rallada servida en algunas ubicaciones de Taco Bell: CDC, FDA

Recientes casos de la enfermedad intestinal ciclosposis se han relacionado con lechuga iceberg rallada servida en algunos locales de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Los CDC y la FDA advirtieron a los consumidores el viernes que no comieran lechuga iceberg rallada vendida en ciertos Taco Bells en cinco estados — Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia — después de que el ingrediente se relacionara con el brote. Los CDC dijeron que la lechuga iceberg rallada vendida en supermercados o servida en otros restaurantes no está afectada.

Una investigación de seguimiento realizada por la FDA identificó a un único proveedor de lechuga iceberg de México que abastecía a los locales de Taco Bell donde las personas que se enfermaron reportaron haber comido.

El proveedor de lechuga Taylor Farms dijo que está retirando voluntariamente toda la lechuga iceberg proveniente de México central del mercado estadounidense.

Taylor Farms dijo que el rastreo de la FDA indicaba una “granja específica” que representa “menos del 1% del suministro de lechuga iceberg de los Estados Unidos” como una fuente potencial, y han retirado toda la lechuga iceberg de la región indefinidamente. No se han visto afectados otros productos de Taylor Fresh Foods y ninguna ensalada en kit contiene lechuga iceberg, dijo Taylor Farms.

Hasta ahora, 102 personas han sido hospitalizadas, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS). Hay más de 5,000 casos en el estado, un aumento de casi 700 desde el jueves, dijeron las autoridades.

Los CDC y la FDA dijeron que más de 1,644 casos en el brote actual involucran a personas que informaron haber comido en Taco Bell en esos cinco estados, incluidas 94 personas hospitalizadas.

Los CDC dijeron que Taco Bell está trabajando para dejar de usar la lechuga.

En una declaración anterior, Taco Bell dijo que había tomado “medidas inmediatas para retirar voluntariamente la lechuga potencialmente afectada de un proveedor en ciertos estados” tras “conversaciones continuas con funcionarios de salud pública.”

La declaración continuó diciendo en parte: “Creemos que la salud pública es una responsabilidad compartida entre los restaurantes, sus proveedores y las autoridades, y estamos orgullosos de haber actuado consistentemente rápido y proactivamente para proteger a nuestros huéspedes. Taco Bell ha tomado medidas de precaución, y alentamos a todos los restaurantes, minoristas y operadores de servicios de alimentos relevantes a hacer lo mismo.”

En una declaración de la FDA, la agencia dijo que está trabajando directamente con el proveedor identificado para determinar si la lechuga iceberg rallada potencialmente contaminada sigue en el mercado.

“Como parte de esta investigación, la FDA y los socios estatales han iniciado la recolección de muestras de producto para pruebas y análisis,” dijo la declaración. Además, la FDA ha aumentado la vigilancia en la frontera para los productos implicados en el brote.

Funcionarios de salud de Michigan habían dicho anteriormente que hallazgos preliminares sugerían que la lechuga o ensalada verde era una posible fuente del brote pero no habían identificado un ingrediente, cultivador, proveedor o minorista específico.

La nueva información surge mientras los funcionarios de salud continúan investigando un brote multiestatal de la enfermedad que ha enfermado a un estimado de casi 7,000 personas, según estimaciones de los CDC — no todos relacionados con el brote en los locales de Taco Bell, según los CDC.

Los síntomas de la ciclosposis incluyen diarrea acuosa, fatiga y pérdida de apetito, según los CDC. Los síntomas suelen comenzar alrededor de una semana después de que una persona se infecta.

Se han reportado casos en 34 estados, con la mayoría de las enfermedades reportadas en Michigan. Funcionarios de salud estatales allí han reportado 4,312 casos y 102 hospitalizaciones.

En Ohio, funcionarios de salud estatales reportaron 1,244 casos — un aumento desde poco menos de 200 casos a principios de julio.

A principios de esta semana, Taco Bell dijo que estaba retirando voluntariamente y temporalmente algunos ingredientes limitados en restaurantes selectos como medida de precaución.