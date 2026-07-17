Brenda Fricker, ganadora del Oscar de Mi pie izquierdo, muere a los 81 años.

La actriz irlandesa Brenda Fricker, quien se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar un Oscar por su actuación junto a Daniel Day-Lewis en 1989 y capturó corazones como la Dama de las Palomas en 1992, falleció el jueves en Dublín. Tenía 81 años.

Su agente, Phil Belfield, confirmó su muerte a la BBC el viernes. “Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es menos por la falta de ella”, dijo en un comunicado. “Fue un honor conocerla, amarla y trabajar con ella y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de tantos fanáticos del cine y la televisión de todo el mundo”.

Una actriz de carácter muy respetada en el escenario y la pantalla, Fricker recibió muchos premios a lo largo de su carrera, incluido el premio inaugural Maureen O’Hara del Festival de Cine de Kerry en 2008, que honra a las mujeres que se han destacado en el cine. En 2020, fue clasificada en el puesto 26 en la lista de los mejores actores irlandeses de todos los tiempos del Irish Times. Aparte de su trabajo en “Mi pie izquierdo”, quizás sea mejor recordada por el público en general como la Dama de las Palomas de la película navideña popular “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”.

Fricker nació en Dublín el 17 de febrero de 1945, hija de la profesora de idiomas Bina Murphy y Desmond Frederick Fricker, un periodista del Irish Times. Antes de convertirse en actriz, inicialmente quería ser periodista y trabajó en el Irish Times como asistente del editor de arte del periódico. Su primera aparición en el cine fue a los 19 años, en un pequeño papel no acreditado en el drama “Cautivos del mal”, en 1964. También tuvo una breve aparición en la telenovela irlandesa “Tolka Row” ese mismo año.

A lo largo de los años 70 y 80, Fricker apareció en varias telenovelas y películas británicas, principalmente en papeles pequeños. En 1977, tuvo un breve arco de cuatro episodios en la telenovela ITV “Coronation Street” como una enfermera que atendió el parto de la villana principal Tracy Barlow (interpretada en ese momento por Christabel Finch). Otras películas y programas en los que apareció incluyen “Cockles” en 1984.

Fricker llamó la atención del público cuando protagonizó el elenco original de “Casualty”, el exitoso drama médico de la BBC que narra el trabajo del Departamento de Accidentes y Emergencias del hospital ficticio de Holby City. La serie, que todavía se emite, debutó en 1986, y Fricker interpretó a la enfermera Megan Roach desde el primer episodio. Megan fue uno de los personajes más destacados de las primeras cinco temporadas de la serie, hasta que Fricker abandonó después de 65 episodios. Regresaría para apariciones especiales en 1998 y 2007, y en 2010 regresó para un arco trágico de cuatro episodios que terminó con el suicidio de Megan.

En el drama biográfico “Mi pie izquierdo”, Fricker interpretó a Bridget Fagan Brown, una madre protectora y amorosa que dio a luz a casi dos docenas de hijos (nueve de los cuales murieron en la infancia) incluido Christy Brown, un escritor y pintor irlandés nacido con parálisis cerebral. La película, basada en las memorias de 1954 de Brown, fue dirigida por Jim Sheridan y protagonizada por Day-Lewis como Brown, con Ray McAnally, Hugh O’Conor, Fiona Shaw y Cyril Cusack en papeles secundarios. Por su interpretación como Bridget, Fricker ganó el premio a la mejor actriz de reparto en los Premios de la Academia de 1990. Durante su discurso, dedicó su premio a la mujer que retrató, diciendo: “Cualquiera que dé a luz 22 veces merece uno de estos”.

Después del éxito de “Mi pie izquierdo”, Fricker comenzó a aparecer como actriz de carácter en varias películas de alto perfil. En 1990, protagonizó la continuación de Sheridan de “Mi pie izquierdo”, “El campo”, como la esposa del granjero británico Bull McCabe. Dos años después, aparecería en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, en su memorable papel como la Mujer de las Palomas, aparentemente aterradora pero profundamente amable, que Kevin McCallister (Macaulay Culkin) encuentra en Central Park. Otras películas de los 90 incluyeron “Tan enamorados como locos”, “Ángeles en el campo” y “Tiempo de matar”.

Después de los años 90, Fricker trabajó principalmente en películas irlandesas y británicas. Recibió tres nominaciones al Premio de la Academia Irlandesa de Cine y Televisión por sus actuaciones en “Verónica Guérin”, “Inside I’m Dancing” y “Albert Nobbs”. Otros créditos destacados incluyen “Closing the Ring” y “Cloudburst”.

Además de su trabajo en cine, Fricker tuvo una larga carrera en el teatro, actuando en producciones para el Royal National Theatre, el Royal Court Theatre y el Geffen Playhouse.

Fricker fue precedida en la muerte por el director de cine y televisión Barry Davis, con quien estuvo casada de 1979 a 1988 y siguió siendo amiga cercana. Falleció en 1990.