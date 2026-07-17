Trump critica a Canadá mientras se propaga el humo de los incendios forestales, dice que EE. UU. agregará el costo de la contaminación a los aranceles

El presidente Donald Trump criticó el viernes a Canadá por los incendios forestales que han envuelto en neblina a grandes áreas de los Estados Unidos, y dijo que agregaría los costos de esa contaminación a los aranceles existentes.

Calificando la situación como “totalmente inaceptable”, Trump acusó a Ottawa de no abordar lo que él dijo eran las causas de los incendios, que han llevado la calidad del aire a niveles peligrosos en las principales ciudades de Estados Unidos en los últimos días.

Los costos infligidos a EE. UU. como resultado de la contaminación del aire “deben necesariamente agregarse a los ARANCELES que actualmente está pagando Canadá”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Trump añadió que planea llamar al primer ministro canadiense Mark Carney más tarde el viernes “para averiguar qué van a hacer al respecto”.

Carney, en una publicación anterior el miércoles, dijo que los incendios forestales han “escalado significativamente” en las últimas semanas, especialmente en el noroeste de Ontario, donde miles de personas han sido obligadas a evacuar.

Las malas condiciones han planteado preguntas sobre posibles impactos en la final de la Copa Mundial de la FIFA, que está programada para el domingo en el noreste de Nueva Jersey. Trump, quien tiene previsto asistir al partido entre España y Argentina, viajó a la ciudad de Nueva York el viernes para asistir a una recepción de la FIFA en la Trump Tower.

Mientras los científicos climáticos advierten que el cambio climático influenciado por el ser humano está llevando a un aumento en los incendios forestales y otros eventos climáticos extremos, la administración Trump en los últimos meses ha avanzado en desmantelar laboratorios gubernamentales que investigan el humo de los incendios forestales y sus efectos, informó The New York Times.

Lee Zeldin, quien dirige la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., dijo el viernes que los “impactos de los incendios forestales canadienses están causando gran preocupación y daño en todo Estados Unidos”.

La EPA está en comunicación con el liderazgo de Canadá y “alentará enérgicamente a hacer todo lo posible para extinguir estos incendios lo más rápido posible”, dijo Zeldin en una publicación.

La publicación también dirigió a los estadounidenses a visitar el mapa de incendios y humo de AirNow para obtener la información más actualizada.