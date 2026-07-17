Noticias del Mundo en Breve: Llamado a la calma en Cachemira, mujeres en movimiento, aumento de muertes por Ébola en comunidades, 12º aniversario de MH17

Decenas de personas, en su mayoría manifestantes pero también personal policial, han sido reportados como muertos desde junio antes de la votación para la Asamblea Legislativa el 27 de julio. Las protestas han sido lideradas por el Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), un movimiento cuyos miembros incluyen comerciantes, estudiantes y abogados. El grupo ha sido prohibido bajo leyes antiterroristas por presuntamente amenazar el orden público y la seguridad, y varios de sus líderes han sido arrestados.

Crecientes preocupaciones El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), Jeremy Laurence, dijo que la represión había suscitado preocupaciones sobre las libertades fundamentales. “La criminalización de una organización de la sociedad civil y la imposición de estrictas limitaciones a las reuniones plantean serias preocupaciones sobre violaciones de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.” El Sr. Laurence también resaltó el llamado del Alto Comisionado para restablecer el acceso completo a Internet en la región y urgió al diálogo político significativo e inclusivo para abordar los problemas subyacentes y las quejas.

Las mujeres ahora conforman la mayoría de los migrantes en Europa y Asia Central Las mujeres ahora representan el 54 por ciento de todos los migrantes en Europa y Asia Central, según UN Women. Esto destaca un importante cambio en los patrones de migración en la región. Su nuevo informe encuentra que más mujeres están migrando independientemente en busca de educación, trabajo decente, seguridad y oportunidades económicas, en lugar de acompañar a familiares. “La migración tiene el rostro de una mujer. Es hora de que lo veamos”, dijo Belén Sanz Luque, Directora Regional de UN Women para Europa y Asia Central. El informe señala que la tendencia se está desarrollando en medio de la guerra en Ucrania, conflictos regionales no resueltos y crecientes presiones climáticas, incluidas inundaciones, sequías y calor extremo.

Enfrentando barreras Aunque la migración ha abierto nuevas oportunidades, las mujeres continúan enfrentando barreras. Muchas mujeres migrantes altamente educadas están sobrequalificadas para los trabajos que desempeñan, mientras que otras siguen concentradas en sectores mal remunerados e inseguros, donde enfrentan mayores riesgos de explotación y violencia de género. El informe también destaca el impacto desproporcionado de conflictos y tráfico de personas en las mujeres. Entre 2022 y 2024, las mujeres representaron la mayoría de los migrantes tanto de Ucrania como de Moldavia que llegaron a la Unión Europea, mientras que mujeres y niñas representaron la mayoría de las víctimas identificadas de tráfico humano en varios países de la región. UN Women instó a los gobiernos a ampliar las vías seguras y regulares de migración, fortalecer las protecciones laborales, mejorar el reconocimiento de las cualificaciones y garantizar que las mujeres migrantes y refugiadas sean incluidas en decisiones que afectan sus vidas.