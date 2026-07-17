¿El humo afectará la final del Mundial? Aquí está el pronóstico

El humo denso está sofocando gran parte del noreste el viernes, y con alertas de calidad del aire que advierten contra la actividad al aire libre, la pregunta que se cierne es tan espesa como el humo mismo: ¿Será la contaminación del aire un problema para la final del Mundial el domingo por la tarde en la ciudad de Nueva York?

Nadie aplaude por un fin de semana lluvioso, pero en este caso parece que podría salvar el día.

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Un sistema de tormentas traerá lluvia al noreste el sábado por la tarde y la noche, lo que ayudará a lavar el humo de los cielos y desplazar temporalmente los vientos para que no soplen desde la zona de incendios en el sur de Ontario y el norte de Minnesota.

El sistema de tormentas que pasará por el noreste el sábado se está moviendo actualmente sobre las zonas de incendio cerca de la frontera de Minnesota-Canadá esta mañana. Debería sofocar los incendios y el humo que producen, ayudando a mejorar la calidad del aire en los próximos días.

Las tormentas en la ciudad de Nueva York el sábado por la tarde y noche podrían producir algunas fuertes precipitaciones y un riesgo de inundaciones repentinas breves en áreas urbanas, pero deberían despejar el área para el domingo por la mañana.

Eso debería preparar el escenario para condiciones agradables el domingo por la tarde para el partido entre Argentina y España, con temperaturas en los 80 grados. Los cielos deberían estar despejados, aunque potencialmente aún brumosos por el humo persistente menos cercano al suelo.

En resumen: La calidad del aire no será perfecta, pero debería ser mucho mejor que en los últimos días.