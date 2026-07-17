Funcionarios de Gaza dicen que varios muertos en ataque israelí

Un ataque israelí en el centro de Gaza mató al menos a ocho personas e hirió a otras 22, dijeron funcionarios locales el viernes.

“Ocho personas murieron después de que aviones de combate israelíes atacaran una reunión de civiles en la zona del mercado de Al-Balata del campo de refugiados de Nuseirat en el centro de Gaza”, informó la agencia de defensa civil de Gaza, que funciona como un servicio de rescate bajo Hamas.

El hospital Al-Awda dijo que recibió a los ocho muertos y 22 heridos en el ataque.

Las autoridades de Gaza dijeron que un ataque israelí alcanzó una concentración de personas en el campo de refugiados de Nuseirat. Imagen: Moiz Salhi/APA Images/IMAGO

Lo que sabemos sobre la huelga en Gaza

La agencia de noticias AFP informó que la huelga tuvo lugar durante un cortejo fúnebre y citó la información al portavoz de la defensa civil, Mahmoud Bassal.

El ejército de Israel (FDI) dijo que había atacado una “célula terrorista” del grupo militante Jihad Islámica Palestina y que era consciente de que civiles podrían haber resultado heridos en el ataque.

“Hace poco, las FDI atacaron una célula terrorista de la organización terrorista Jihad Islámica en el centro de la Franja de Gaza”, dijo el ejército.

“Las FDI están al tanto de las afirmaciones de que varias personas no implicadas resultaron heridas como resultado del ataque. Los resultados del ataque están bajo revisión”.

Israel y Hamás acordaron un acuerdo de alto el fuego en octubre destinado a detener una guerra de dos años provocada por los ataques liderados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, según el Ministerio de Salud de Gaza que opera bajo la autoridad de Hamás, al menos 1.127 palestinos han muerto desde que entró en vigor la tregua.

Las FDI dicen que al menos cinco soldados han muerto en Gaza durante el período correspondiente.

Los peligros de vivir en las cambiantes líneas del frente de Gaza Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Sean Sinico

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