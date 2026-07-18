El diputado conservador Patrick Spencer fue absuelto de agresión sexual.

Un diputado conservador ha sido absuelto de agredir sexualmente a dos mujeres en el Club Groucho en Londres después de afirmar que simplemente quería darles un abrazo. Patrick Spencer fue visto en cámara abrazando a dos mujeres en el club de socios privados durante una noche en agosto de 2023, menos de un año antes de ser elegido para el escaño de Central Suffolk y North Ipswich.

Spencer, de 38 años, fue acusado de “tocar” los senos de ambas mujeres, a quienes no conocía, antes de hacer un gesto hacia sus amigos cercanos. Durante su entrevista con la policía, Spencer se disculpó por sujetar a las dos mujeres “por detrás” y reconoció que no era “aceptable en esta época”. En su juicio en la corte de Southwark, Spencer insistió en que no había tocado los senos de una de las mujeres, mientras que el contacto con la otra mujer fue accidental.

Dijo que el gesto que hizo después de que la segunda mujer lo empujara fue debido a que se sintió “avergonzado” de que ella hubiera rechazado su abrazo, en lugar de celebrar haberla tocado.

El viernes, después de poco más de siete horas de deliberación, el jurado encontró a Spencer no culpable de dos cargos de agresión sexual. El diputado cubrió su rostro con las manos temblorosas cuando se dieron los veredictos, y rompió en lágrimas antes de abrazar a su esposa, Anna, en la corte.

Después del veredicto, Spencer dijo: “Nuestra pesadilla compartida ha terminado. Siempre he mantenido mi inocencia, y el veredicto de no culpabilidad de hoy pone fin a un período muy largo y desafiante en mi vida.”

Spencer es hijo de Michael Spencer, un multimillonario donante del partido Conservador. Dijo en la corte que había bebido vino tinto con su padre en el almuerzo, cervezas en Twickenham viendo un partido de rugby de Inglaterra, y que había bebido vino y cócteles negroni en el club de socios.

En su testimonio, dijo que no podía recordar los incidentes en el centro del juicio, e insistió en que no habría molestado a las dos mujeres para tomar una copa con él ni les habría hecho preguntas personales sobre su matrimonio. Las mujeres dijeron a los jurados que se quedaron “impactadas” después de ser agarradas por Spencer, y una dijo que se “paralizó” cuando, según dijo, le tocaron los senos.

En su entrevista con la policía, Spencer lo llamó un “momento de completa estupidez” pero negó intentar “tocar algo”, escuchó el tribunal. Se calificó a sí mismo como “demasiado amistoso” y reconoció a la policía: “Sí, se ve terrible”. Pero en la corte, Spencer dijo que nunca tocaría los senos de una mujer sin su consentimiento y discutió si las imágenes de las cámaras mostraban dos agresiones sexuales.

Spencer fue identificado por el personal del Club Groucho después de que se presentaran por primera vez las acusaciones de agresión sexual, pero un oficial de la Policía Metropolitana no siguió con la investigación y ni siquiera tomó declaraciones de las mujeres.

Después de una queja de que la investigación se había estancado, la Met realizó una revisión a principios de 2025 y trajo a un nuevo detective, recopilando declaraciones e interrogando al diputado. El comandante Andy Day de la Met dijo: “Reconocemos que esta investigación inicialmente no estaba a la altura de los altos estándares que esperaríamos, y nos disculpamos con las dos mujeres que presentaron informes.”

“Nuestra prioridad sigue siendo abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, para que las mujeres en Londres puedan confiar plenamente en la Met para investigar informes de manera exhaustiva y rápida.”

El oficial que no tomó declaraciones de testigos fue investigado por la Dirección de Normas Profesionales de la Met, pero no se iniciaron procedimientos disciplinarios.

Después del veredicto, el partido Conservador restituyó la condición a Spencer.