Agua del Sureste advierte sobre la supervivencia a medida que se agotan los fondos

Agua del Sureste advierte sobre la supervivencia a medida que se agotan...

La empresa South East Water ha advertido que existe una “incertidumbre material” sobre su supervivencia, después de un año desastroso en el que la compañía con pérdidas pagó millones de libras en multas y su director ejecutivo fue obligado a renunciar.

El proveedor de agua para 2.4 millones de clientes dijo que tenía suficientes fondos para llegar hasta julio de 2027. Sin embargo, “poco después” de eso, la empresa necesitará “nuevas facilidades de préstamo para continuar como empresa en funcionamiento”, según su informe anual publicado el viernes.

South East Water, que sirve a clientes en Kent, Sussex, Surrey, Hampshire y Berkshire, agregó que “las negociaciones con los prestamistas para proporcionar fondos están en una etapa avanzada y se espera que concluyan durante el verano de 2026”, pero aún no son legalmente vinculantes.

La empresa ha pasado por uno de sus peores años desde la privatización en 1989, con una serie de cortes que enfurecieron a los clientes y políticos.

Su presidente, Chris Train, se vio obligado a renunciar, mientras que el director ejecutivo, David Hinton, también prometió renunciar después de meses de duras críticas sobre la respuesta de la empresa a importantes fallos en el suministro en Kent y Sussex entre noviembre y enero.

Ofwat, el regulador de empresas de agua en Inglaterra y Gales, dijo esta semana que South East pagaría un paquete de compensación de £30.5 millones relacionado con esos y otros fallos, poniendo más presión sobre sus finanzas. South East también se vio obligada a introducir una prohibición de uso de mangueras en Kent el mes pasado, a la que atribuyó a las altas temperaturas causadas por el calentamiento global.

“Estamos experimentando eventos climáticos extremos más severos y más frecuentes impulsados por el cambio climático, que parece estar acelerándose más rápido de lo que se observaba anteriormente”, dijo la empresa.

Sus dificultades subrayan el desafío que la industria del agua presenta para Andy Burnham, con el próximo primer ministro considerando la posibilidad de poner a Thames Water en administración especial, una forma de nacionalización temporal.

Los directores de South East dijeron que debido a que los nuevos fondos de los accionistas aún no están legalmente comprometidos, habían llegado a la conclusión de que “el riesgo de que los fondos no sean recibidos constituye una incertidumbre material”.

Su informe anual reveló que las pérdidas se habían ampliado a £33 millones, frente a £14 millones del año anterior. Esto a pesar de que los ingresos aumentaron de £285 millones a £352 millones después de que Ofwat permitiera aumentar las facturas en un 7%.

La empresa ya está luchando con £80 millones al año en costos financieros, los cuales podrían aumentar si los prestamistas exigen tasas de interés más altas sobre los nuevos préstamos. Se planteó la posibilidad de pedir prestado de “mercados de crédito no tradicionales y proveedores de crédito alternativos de alto rendimiento”, como fondos de cobertura e inversores privados de deuda, si no lograba persuadir a los bancos y otros prestamistas convencionales para proporcionar financiamiento.

South East dijo que había £90 millones en efectivo extraídos de una línea de crédito rotativa a finales de junio, suficiente para cubrir 14 meses.

A pesar de ese desempeño, el informe anual mostró que el salario de Hinton aumentó en comparación con el año anterior. Recibió un total de £488,000 en remuneración, incluso después de renunciar a su bono bajo presión de los diputados, lo que representa un aumento desde los £458,000 del año anterior.

La renuncia planeada de Hinton significa que no recibirá un criticado “premio de servicio” de £400,000 que habría recibido si hubiera llegado a julio de 2030. Hinton será reemplazado por John Halsall, quien trabajó anteriormente en South West Water, Network Rail y Thames Water.

South East Water es propiedad del Fondo de Pensiones del Grupo NatWest, el Fondo de Confianza de Utilidades de Australia y el grupo financiero cooperativo Desjardins con sede en Quebec, Canadá. Inyectaron £200 millones en la empresa en mayo de 2025, después de una inyección de £75 millones en diciembre de 2024.

Además, United Utilities sufrió una rebelión de accionistas el viernes por propuestas de remuneración para su directora ejecutiva, Louise Beardmore. El 24% de sus accionistas votaron en contra de la nueva política de remuneración para directores, después de que el asesor Institutional Shareholder Services dijo que deberían rechazarla porque aumentaba los salarios sin ningún vínculo con el rendimiento.

La compañía, que suministra servicios de agua y alcantarillado a 7.3 millones de clientes en el noroeste de Inglaterra, dará a Beardmore £435,000 en una “asignación anual” que podría no ser bloqueada por la prohibición de bonificaciones del gobierno.

Un portavoz de United Utilities dijo: “Ninguna de las remuneraciones pagadas a nuestros directores ejecutivos proviene de los clientes”. Agregó que necesitaban “pagos de retención limitados en tiempo y objetivo para garantizar que tenemos a las personas adecuadas”.