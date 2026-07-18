Vicious Vicki mira el título femenino de Awesome Championship Wrestling mientras se prepara para la lucha por el contendiente número 1

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Vicious Vicki está cruzando una vez más la frontera estatal de Jersey con la esperanza de regresar al cuadro del Campeonato Femenino Awesome Championship Wrestling (ACW) el sábado.

Ella será una de las 10 mujeres que participarán en una batalla real para determinar quién es el contendiente número uno por el título que ostenta Steph De Lander. Vicki pudo superar a De Lander en Reckoning cuando la inmovilizó para ganar una lucha por equipos. Pero en el Día de la Independencia en el MJN Center en Poughkeepsie, Nueva York, lo que está en juego es un poco mayor.

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Vicki le dijo a Fox News Digital en una entrevista reciente que sus oponentes la miraron y la pisotearon.

“Mira, he sido parte de ACW desde sus inicios. He sido, sí, la autoproclamada ‘Reina de ACW’, pero al mismo tiempo, me han pisoteado, pisoteado, ignorado, eclipsado, y siento que tengo otras 10 mujeres que no tienen por qué estar en ese ring”, dijo. “Y siento que voy a lanzarlos por todos lados y demostrar una vez más por qué debería ser la campeona femenina de ACW.

“Ahora, sé que tengo que conseguir el contendiente para hacer eso, pero ha habido múltiples ocasiones en las que debería haber estado en la pelea por el título o haber tenido el título. Así que el sábado será un campo de pruebas una vez más de por qué soy el mejor en ACW”.

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Vicki, originaria de Nueva Jersey, es una apasionada del deporte y su oficio.

Dijo que se enamoró de la lucha libre profesional al ver a Lita, miembro del Salón de la Fama de la WWE, y a The Hardy Boyz en acción durante la Attitude Era. Desde entonces, lo único en lo que podía pensar era en lograr su sueño de convertirse en luchadora profesional.

“He sido fan durante casi toda mi vida. A los cuatro años, estaba viendo Attitude Era y simplemente observaba a estos personajes gigantes y realmente me enamoré de ella”, dijo. “Siempre quise ser como Lita. Eso fue lo inicial. Quería ser como Lita mientras crecía y los Hardy Boyz y lo que sea. Y sí, era una de esas cosas en las que me encantaba y era un atleta mientras crecía y de lo único que hablaba era de la lucha libre.

“Todo lo que pensaba era en la lucha libre. ‘¿Cómo voy a hacer de esto una carrera real?’ Luego, pasé por algunas cosas mientras crecía, pero finalmente sucedió. En 2018, finalmente di el salto y supe que si no lo hacía o no lo intentaba, me arrepentiría para siempre. Fue como una de esas cosas en las que pensaba: si no vivo este sueño, lo lamentaré por el resto de mi vida”.

Fue el boato del deporte mezclado con su atletismo lo que la atrajo.

“Creo que para mí fue una combinación perfecta de actuación, atletismo y vestimenta, y creo que era tan fascinante cuando era niña”, dijo. “Luego, a medida que crecí y comencé a tener nuevos intereses, como ser atleta y hacer teatro musical y cosas así, sentí que era literalmente una combinación perfecta de todo lo que amaba. Entonces, fue así, como dije, un espectáculo increíble y más grande que la vida, en el que sentí que tenía que ser parte de esto. Pero nuevamente, es más profundo que eso.

“Nosotros somos fanáticos de la lucha libre, son solo las historias y estar conectado con estas personas y querer ser como estas personas y creer que, oye, yo también puedo hacer esto. Creo que para mí mientras crecía, era una cuestión de ver a alguien como Lita saltar a la escena y a esta hermosa chica y hacer todas estas locuras, simplemente me hizo creer en mí mismo que yo también podía hacerlo”.

El sábado, dijo que los fanáticos que asistan al Día de la Independencia de ACW disfrutarán de una experiencia única que ninguna otra promoción independiente tiene para ofrecer.

“ACW es una de las cosas más candentes que existen en este momento”, dijo a Fox News Digital. “Es literalmente una de las compañías independientes más grandes en este momento. Hay de todo. En primer lugar, está en un edificio histórico. Así que ese es el número uno allí mismo. El talento en la tarjeta no es, sin excepción, el mejor del mundo. Creo que lo que Vik (Dalishus) y Hale (Collins) están haciendo y todo eso, es realmente especial. Ha estado prosperando.

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“Creo que la gente se divierte. Cada vez que voy a un show, ya sea para conocer y saludar o si es antes o después del show, todos están muy felices de estar allí. Están muy emocionados por el show. Es muy familiar. Y también es para los smart marks. Es una compañía realmente genial y no conozco a ninguna persona que haya pasado por un mal momento en ACW”.