Ariana Grande sorprende a los fans al unirse Ty Dolla $ign a la gira Eternal Sunshine para cantar dueto Safety Net

Ariana Grande invitó a Ty al escenario durante su residencia en Brooklyn el jueves

En la noche tres de su residencia de cinco espectáculos en el Barclays Center de Brooklyn, Ariana Grande tuvo un invitado especial en su gira “Eternal Sunshine”.

El jueves por la noche, al interpretar “Safety Net”, parte del Acto III en el setlist, Ty Dolla $ign entró por la puerta de su elaborada casa en el escenario mientras la multitud estallaba en aplausos. Vistiendo una chaqueta de cuero y pantalones, Ty se unió a Grande para interpretar un dúo de la colaboración que aparece en su sexto álbum de estudio, “Positions”. “Safety Net” debutó en el puesto 52 en el Billboard Hot 100 después del lanzamiento del LP en octubre de 2020.

Después de su actuación, Ty gritó, “La reina, Ari. ¡Te quiero, gracias!” Más tarde, en sus redes sociales, Ty insinuó otra colaboración con la estrella pop en el futuro. En una captura de pantalla publicada en las Historias de Instagram de Grande siendo izada en el aire, su gran final mientras interpretaba “Supernatural” de “Eternal Sunshine”, Ty tituló la imagen, “continuará…”.

Grande regresará al Barclays Center para shows el 18 y 19 de julio para cerrar su residencia en Brooklyn antes de dirigirse a Boston para una carrera de tres noches en el TD Garden.

El mes pasado, la ganadora del Grammy lanzó su gira “Eternal Sunshine” en Oakland en apoyo a su séptimo álbum de estudio del mismo nombre. Su primera actuación en concierto como cabeza de cartel desde 2019 ha sido un regreso triunfal, y el repertorio se ha centrado principalmente en su último disco, con algunas canciones de trabajos anteriores, incluyendo tres de “Positions” y dos de “Dangerous Woman”, “My Everything” y “thank u, next”.