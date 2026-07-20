Vicepresidente JD Vance y segunda dama Usha Vance dan la bienvenida a su cuarto hijo

El vicepresidente JD Vance anunció el domingo que la segunda dama Usha Vance dio a luz al cuarto hijo de la pareja, un hijo llamado Alec Neel Vance. Vance dijo que tanto Usha como el bebé “están felices y saludables” y agradeció a los equipos médicos del Centro Médico Militar Nacional de Walter Reed y la Unidad Médica de la Casa Blanca. “Estamos emocionados de anunciar que nuestro bebé, Alec Neel Vance, nació esta mañana. Usha y el bebé están felices y saludables, y nuestros hijos están emocionados de conocer a su hermanito”, escribió el vicepresidente. JD y Usha Vance comparten otros tres hijos: Ewan, Vivek y Mirabel.

[Nota de Contexto: El vicepresidente JD Vance y su esposa Usha han dado la bienvenida a su cuarto hijo.]

La pareja anunció que esperaban a su cuarto hijo en enero, escribiendo en las redes sociales: “¡Nuestra familia está creciendo!” Se conocieron mientras estudiaban en la Facultad de Derecho de Yale y se casaron en 2014.

[Nota de Verificación de Datos: La pareja anunció su cuarto embarazo en enero y ha estado casada desde 2014.]

El vicepresidente habla a menudo sobre su familia y matrimonio, y ha sido una voz líder en los esfuerzos de la administración Trump para fomentar que el público tenga más hijos. “Quiero más bebés en los Estados Unidos de América. Quiero más niños felices en nuestro país, y quiero hermosos jóvenes ansiosos por recibirlos en el mundo y criándolos”, dijo Vance en uno de los primeros discursos de su mandato vicepresidencial en el evento de la Marcha por la Vida en Washington el año pasado.

[Nota de Contexto: El vicepresidente Vance aboga por políticas que fomenten la maternidad y la paternidad.]

En junio, Usha Vance se sentó con la presentadora de ABC News Live Prime, Linsey Davis, para una entrevista amplia. La segunda dama compartió sus pensamientos sobre el futuro político de su esposo y la mayor sorpresa que descubrió sobre el presidente Donald Trump.

[Nota de Contexto: Usha Vance comparte su opinión sobre su esposo y el presidente Trump en una entrevista.]

Al ser preguntada si le gustaría ver a JD Vance como presidente algún día, Usha Vance dijo: “No soy una persona particularmente ambiciosa políticamente; me gustaría verlo feliz. Me gustaría verlo haciendo contribuciones que importen y cualquier forma que eso tome será una forma que apoyaré”, dijo.

La segunda dama mencionó que la mayor sorpresa para ella, al conocer al presidente Trump, ha sido su sentido del humor y su amabilidad hacia los niños. “Tiene un muy buen sentido del humor y una especie de bondad hacia sus hijos, hacia las familias de otras personas y los niños”, dijo. “Muestra mucha preocupación por lo que están pasando y lo que está sucediendo en sus vidas”.