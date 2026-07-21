Hombre apuñala a turistas cerca de la Acrópolis en Atenas, Grecia.

ATENAS, Grecia — Un hombre apuñaló e hirió a dos turistas el martes por la mañana cerca de la antigua Acrópolis en Atenas, la principal atracción turística de Grecia, según la policía, en lo que parecía ser un ataque aleatorio.

El agresor, identificado solo como un hombre griego de 60 años, atacó a una pareja grecoamericana con un cuchillo en una calle peatonal cerca de una entrada al sitio arqueológico y cerca de la entrada al Museo de la Acrópolis, que se encuentra al pie de la colina de la Acrópolis.

La víctima masculina de 53 años sufrió una herida grave en el brazo, que requirió la aplicación de un torniquete, mientras que la mujer de 48 años resultó herida levemente en la pierna, según la policía. Ambos fueron trasladados en ambulancia a un hospital cercano. Ninguna de sus lesiones se informó como potencialmente mortal.

El atacante fue detenido en el lugar y estaba programado para comparecer ante un fiscal más tarde el martes para ser acusado formalmente, dijo la policía. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre su identidad, de acuerdo con la ley griega sobre la identificación de sospechosos. La motivación para el ataque no estaba clara de inmediato, pero la policía dijo que el agresor parecía estar sufriendo problemas psicológicos.

El incidente no condujo al cierre de los sitios, que continuaron operando con normalidad. Los medios griegos informaron que el agresor presuntamente había estado amenazando aleatoriamente a los transeúntes con un cuchillo, y que la policía fue alertada por un miembro del público.

El ataque ocurrió poco después de las 8 a.m. hora local, justo cuando el sitio arqueológico abría. Las visitas tempranas por la mañana a la Acrópolis son populares ya que evitan el intenso calor del mediodía en la colina expuesta, donde hay poco sombreado. Grecia está experimentando actualmente su primera ola de calor del verano, con temperaturas pronosticadas de alcanzar los 38 grados Celsius en Atenas y 41 grados Celsius en algunas partes del país.

Los ataques violentos en la calle son raros en Grecia. En abril, las autoridades arrestaron a un hombre de 89 años que presuntamente abrió fuego con una escopeta en una oficina de seguridad social y un juzgado en el centro de Atenas, hiriendo al menos a cuatro personas, supuestamente por quejas sobre la seguridad social.

La colina de la Acrópolis en Atenas alberga el templo del Partenón, que tiene casi 2,500 años de antigüedad, así como otros monumentos, y atrae a millones de turistas. El año pasado, aproximadamente 4.6 millones de personas visitaron el sitio.