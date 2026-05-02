EE. UU. retirará 5,000 tropas de Alemania

El Secretario de Defensa Pete Hegseth está ordenando la retirada de unos 5,000 soldados estadounidenses de Alemania, anunció el Pentágono el viernes. Este movimiento se produce después de que el Presidente Donald Trump amenazara con retirar tropas tras declaraciones hechas por el Canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra de EE.UU. con Irán. La retirada de estas tropas se espera que se complete en los próximos seis a 12 meses, según el Pentágono.

“Esta decisión sigue a una revisión exhaustiva de la postura de fuerza del Departamento en Europa y reconoce los requisitos y condiciones teatrales sobre el terreno” dijo Sean Parnell, portavoz jefe del Pentágono, en un comunicado. Hay 38,000 tropas estadounidenses en Alemania.

El Senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, criticó duramente el movimiento, calificándolo de “decisión tonta”, en un comunicado. Un funcionario del Pentágono dijo que la reducción de tropas llevará los niveles de tropas de EE.UU. a niveles aproximadamente pre-2022 y consistirá en un equipo de combate de brigada del ejército de EE.UU. y otras fuerzas estadounidenses que ya están en Alemania.

En parte, el funcionario citó la frustración de Trump con los aliados europeos y “la retórica alemana reciente” como la razón para la retirada de tropas. En los días siguientes, Trump ha criticado a Merz en redes sociales, diciendo que el canciller debería “dedicar más tiempo a poner fin” a la guerra entre Rusia y Ucrania y “arreglar su país roto”, y dijo que su administración estaba revisando una posible reducción de tropas de EE.UU. en Alemania.

Trump ha expresado repetidamente la idea de reducir las tropas de EE.UU. en Europa y recientemente ha criticado a los aliados de la OTAN por la falta de apoyo en la guerra de EE.UU. con Irán. El año pasado, EE.UU. desplegó un equipo de combate de brigada del ejército de Rumanía.

La administración Biden aumentó los equipos de combate de brigada de EE.UU. en Europa en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, según el funcionario, quien señaló que el aumento siempre fue concebido como temporal.