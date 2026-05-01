Republicano dicen que se deferirán a Trump en guerra con Irán a pesar de la llegada del plazo de 60 días.

WASHINGTON — Muchos republicanos que han estado inquietos con la guerra en Irán del presidente Donald Trump han enfatizado que habría una fecha límite el 1 de mayo para que el Congreso intervenga. Pero la fecha pasará sin acción por parte de los legisladores republicanos que continúan deferentes a la Casa Blanca.

Según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza dentro de 60 días – una fecha límite que cae en viernes – o dentro de 90 días si el presidente pide una extensión. Pero el Congreso no hizo ningún intento de hacer cumplir ese requisito, abandonando la ciudad por una semana el jueves después de que el Senado rechazara un intento demócrata de detener la guerra por sexta vez.

La administración Trump no ha mostrado interés en buscar la aprobación del Congreso en absoluto. Argumenta que los plazos establecidos por la ley no se aplican porque la guerra en Irán terminó efectivamente cuando comenzó un alto al fuego a principios de abril.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, dijo el jueves que no planea realizar una votación para autorizar la fuerza en Irán o de otra manera intervenir.

â€œEstoy escuchando cuidadosamente lo que dicen los miembros de nuestra conferencia, y en este momento no veo eso,â€ dijo Thune.

La renuencia a desafiar a Trump en la guerra llega en un momento políticamente peligroso para los republicanos, con la frustración pública aumentando tanto por el conflicto como por su impacto en los precios de la gasolina. Aun así, la mayoría de los legisladores republicanos dicen que apoyan el liderazgo en tiempos de guerra de Trump, o al menos están dispuestos a darle más tiempo en medio del frágil alto al fuego.

El senador republicano Kevin Cramer de Dakota del Norte dice que votaría a favor de una autorización de guerra si Trump lo pidiera. Pero cuestionó si la Resolución de Poderes de Guerra, aprobada durante la era de la Guerra de Vietnam como una forma para que el Congreso recupere su poder, es incluso constitucional.

â€œNuestros fundadores crearon un ejecutivo muy fuerte, le guste o no,â€ dijo Cramer.

Aún así, algunos senadores republicanos dejaron en claro que eventualmente quieren que el Congreso tenga voz en el asunto. La senadora de Alaska, Lisa Murkowski, dijo en un discurso en el pleno el jueves que presentará una autorización limitada para el uso de la fuerza militar cuando el Senado regrese de la semana de receso si la administración aún no ha presentado lo que ella llamó un â€œplan creíble.â€

â€œNo creo que debamos participar en acciones militares indefinidas sin una clara rendición de cuentas,â€ dijo Murkowski. â€œEl Congreso tiene un papel.â€

Un puñado de senadores republicanos han dicho durante semanas que el Congreso debería afirmar su autoridad sobre la guerra en algún momento. Uno de esos senadores, Susan Collins de Maine, votó por primera vez con los demócratas el jueves para detener la guerra. Dijo en un comunicado que quiere ver una estrategia definida para poner fin al conflicto.

â€œLa autoridad del presidente como comandante en jefe no está exenta de límites,” dijo Collins, agregando que el plazo de 60 días es â€œno una sugerencia, es un requisito.”

Además de Collins y Murkowski, los senadores republicanos John Curtis de Utah, Thom Tillis de Carolina del Norte y Josh Hawley de Missouri, entre otros, han dicho en las últimas semanas que les gustaría ver eventualmente una votación.

Curtis dijo que no apoyaría la financiación continua de la guerra hasta que el Congreso vote para autorizarla.

â€œEs hora de tomar decisiones tanto por parte de la administración como del Congreso – y eso puede ocurrir en conjunto, no en conflicto,” dijo Curtis.

Thune sugirió a la Casa Blanca intensificar su comunicación con los legisladores mediante informes y audiencias si desea contar con un apoyo continuo desde el Capitolio.

â€œObviamente, recibir informes regulares de nuestro liderazgo militar creo que será útil para conformar las opiniones de nuestros miembros sobre cómo se sienten con todo lo que está sucediendo allí, y hacia dónde nos dirigimos,â€ dijo Thune.

La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 establece que un presidente tiene 60 días calendario después de notificar al Congreso que EE.UU. está involucrado en hostilidades militares para poner fin a la campaña militar o obtener la aprobación del Congreso. La Casa Blanca puede usar una extensión de 30 días para retirar las fuerzas de manera segura, pero debe notificar al Congreso.

El plazo de 60 días expirará el viernes, pero el Secretario de Defensa Pete Hegseth dijo durante una audiencia el jueves, â€œEstamos en un alto el fuego en este momento, lo que nuestra comprensión significa que el reloj de 60 días se pausa o se detiene.â€

Mientras tanto, un alto funcionario de la administración, que habló bajo condición de anonimato para discutir la posición del gobierno, dijo que para efectos de la ley de poderes de guerra, â€œlas hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han terminado.â€ El funcionario dijo que las fuerzas militares de EE.UU. y de Irán no han intercambiado disparos desde el alto el fuego de dos semanas que comenzó el 7 de abril.

La administración está haciendo ese argumento incluso aunque Irán mantiene su control sobre el Estrecho de Ormuz y la Armada de EE.UU. mantiene un bloqueo para evitar que los petroleros de Irán salgan a la mar.

Los demócratas se burlaron de la idea de que el 1 de mayo no es la verdadera fecha límite. â€œNo creo que la ley respaldaría eso,â€ dijo el senador de Virginia Tim Kaine a Hegseth en la audiencia.

El senador Adam Schiff, demócrata de California, argumentó que el ejército aún está operando barcos de guerra y otros activos militares a pesar de haber dejado de bombardear a Irán durante el alto el fuego.

â€œDejar de usar algunas fuerzas mientras se usan otras no detiene de alguna manera el reloj,â€ dijo Schiff.

Sin embargo, el desarrollo no sorprendió en absoluto al menos a un demócrata de la Cámara que supervisa el ejército.

El representante Adam Smith, el demócrata de más alto rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, dijo a The Associated Press: “¿Se espera que la administración Trump siga la ley? No tengo esa expectativa.â€”