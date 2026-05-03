Modric de Croacia se somete a cirugía facial pero apunta a estar en forma para la Copa del Mundo

Modric de Croacia se somete a cirugía facial pero apunta a estar...

Luka Modric sufrió una fractura facial en el juego de AC Milan contra Juventus y fue sometido a cirugía al día siguiente.

Luka Modric se sometió a una cirugía exitosa después de fracturarse el hueso de la mejilla izquierda y se espera que esté listo para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, informó la Federación Croata de Fútbol.

El centrocampista del AC Milan sufrió la lesión después de un choque de cabezas con el centrocampista de la Juventus, Manuel Locatelli, durante el empate 0-0 de la Serie A del domingo en San Siro y fue sometido a cirugía el lunes, semanas antes de participar en su quinta Copa del Mundo a los 40 años.

Modric abandonó el campo con 10 minutos por jugar y, aunque claramente estaba con dolor, permaneció en el banquillo hasta el final sin recibir tratamiento médico.

Las pruebas revelaron una fractura en su hueso de la mejilla izquierda y Modric fue sometido a cirugía horas después.

Milán dijo que era “una compleja fractura multi-fragmentaria del hueso zigomático izquierdo”, pero la operación “fue completamente exitosa”.

El club no especificó cuánto tiempo estará fuera Modric. Sin embargo, solo quedan cuatro rondas en la Serie A.

“¡El club desea a Luka una pronta recuperación antes de la Copa del Mundo de la FIFA!” añadió Milan.

La federación croata dijo que el personal médico nacional permaneció en contacto con Modric, quien es capitán del equipo, así como con su club.

“Estuve hablando con Luka, deseándole una cirugía exitosa, una recuperación de calidad y rápida”, dijo el entrenador en jefe de Croacia, Zlatko Dalic, en un comunicado.

“Estoy convencido de que hará todo lo posible para estar listo para la Copa del Mundo, y brindaremos todo el apoyo.

“Tengo la confianza de que la recuperación seguirá según lo planeado y que Luka, como capitán del equipo, nos liderará en otra competencia importante este verano.”

Milán está en el tercer lugar en la clasificación, 12 puntos detrás de Inter de Milán con cuatro juegos restantes, y Modric es dudoso para participar en la recta final de la temporada. Podría ser necesario un protector facial si se recupera a tiempo para la Copa del Mundo.

Modric está en los últimos meses de su contrato con Milán, después de firmar un acuerdo por un año el verano pasado tras 13 temporadas llenas de trofeos en el Real Madrid. Tiene la opción de extender el contrato por otro año.

La Copa del Mundo, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 de junio, y Croacia enfrentará a Inglaterra el 17 de junio, a Ghana el 23 de junio y a Panamá el 27 de junio en el Grupo L.