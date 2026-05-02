¿Qué une a Igor Tudor, Eric Ramsay y Brian Clough? El cuestionario del sábado.

Las preguntas

1 ¿Qué legado teatral recibió Mathew Prichard en su noveno cumpleaños?

2 ¿Contra qué condiciones protege la vacuna Tdap?

3 ¿Cuál fue el libro más vendido en EE. UU. en 1981, una guía para resolver qué?

4 ¿Qué se elige cada año en el Melodifestivalen?

5 Los “carpetbaggers” fueron beneficiarios en la secuela de qué conflicto?

6 ¿Cómo se conoce mejor el confite lokum?

7 ¿Qué deporte del Reino Unido pasó de una temporada de invierno a una de verano en 1996?

8 ¿Quién fundó la escuela de filosofía peripatética?

¿Qué relaciona:

9 Thomas Tyers; Hester Piozzi; John Hawkins; James Boswell?

10 Islas del Almirantazgo; Nueva Bretaña; Nueva Hanover; Nueva Irlanda?

11 Millbank, 1897; Merseyside, 1988; Cornualles, 1993; Bankside, 2000?

12 Sodio (1); carbono (2); oxígeno (3); azufre (4); estaño (10)?

13 Kelpie; melusine; náyade; nixie; rusalka; selkie?

14 Igor Tudor en Spurs; Eric Ramsay en WBA; Brian Clough y Jock Stein en Leeds?

15 Made in America; -30-; Felina; Person to Person; The Iron Throne?

Las respuestas

1 Los derechos de la obra de Agatha Christie “La ratonera” (era su nieto).

2 Tétanos, difteria y tos ferina.

3 Cubo de Rubik.

4 La entrada de Suecia al Eurovisión.

5 Guerra civil estadounidense.

6 Delicia turca.

7 Rugby league.

8 Aristóteles.

9 Escribieron biografías de Samuel Johnson (en orden de publicación).

10 Componentes principales del archipiélago Bismarck en el suroeste del Pacífico.

11 Aperturas de galerías Tate: Gran Bretaña; Liverpool; St Ives; Moderna.

12 Número de isótopos estables de elementos químicos.

13 Espíritus del agua en el folclore europeo.

14 Periodos de 44 días como entrenadores de fútbol.

15 Episodios finales de series de TV de la “edad de oro”: Los Soprano; The Wire; Breaking Bad; Mad Men; Juego de Tronos.