Los Padres anuncian acuerdo para vender equipo a grupo de inversores liderado por Kwanza Jones y José E. Feliciano.

El equipo de béisbol San Diego Padres ha llegado a un acuerdo para vender el control del equipo a un grupo de inversores liderado por Kwanza Jones y JosÃ© E. Feliciano. La familia del difunto propietario Peter Seidler anunció formalmente el acuerdo el sábado. La venta aún debe ser aprobada por la Major League Baseball. El acuerdo con el multimillonario de capital privado Feliciano y su esposa tomó forma el mes pasado con una valoración récord de la MLB de $ 3.9 mil millones. El anuncio de los Padres sobre el acuerdo no dio detalles sobre los miembros del grupo de inversores ni sobre el precio de compra. “Los Padres son más que un equipo de béisbol; son una fuerza unificadora en San Diego, arraigada en la comunidad, la conexión y la pertenencia”, dijeron Jones y Feliciano en una declaración conjunta. “Como socios en la vida y en los negocios, y como familia, estamos honrados de liderar este próximo capítulo juntos. Hemos trabajado duro por todo lo que hemos logrado, y lo hemos construido juntos. Vemos ese mismo espíritu en este equipo y sus fanáticos, y sabemos lo que se necesita para ganar. Estamos comprometidos a presentarnos, escuchar y ganarnos la confianza de esta comunidad mientras construimos sobre la sólida base establecida por la familia Seidler. “Esto se trata de algo más que béisbol: se trata de impulsar el orgullo, la energía y la conexión que definen a los Padres, invertir en la comunidad, profundizar la pertenencia y garantizar que este equipo siga siendo accesible y perdure por generaciones. Estamos comprometidos, con el objetivo de llevar un campeonato de la Serie Mundial a San Diego”. La familia Seidler comenzó a explorar la venta de los Padres en noviembre pasado, dos años después de la muerte del popular Peter Seidler, quien se convirtió en el principal propietario de los Padres en 2020. Su hermano, John Seidler, ha sido presidente de los Padres desde su muerte. “Cuando me convertí en persona de control, mi objetivo era seguir construyendo sobre nuestro reciente éxito en busca de un campeonato de la Serie Mundial para la ciudad de San Diego y nuestros fieles fanáticos”, dijo John Seidler en un comunicado. “Al pasar el testigo a Kwanza y JosÃ©, lo hago con plena confianza en que comparten esa visión, así como el compromiso profundo de los Padres con San Diego. Es lo que el equipo, nuestros fanáticos y la comunidad merecen. Nuestra familia ama a este equipo”. Peter Seidler se unió al grupo de propietarios de los Padres en 2012 cuando John Moores vendió el equipo por $ 800 millones a un grupo encabezado por Ron Fowler. Seidler tomó el control e inmediatamente se ganó el cariño de los fanáticos de San Diego con su respaldo financiero agresivo al gerente general A.J. Preller, quien construyó un equipo que ha llegado a los playoffs en cuatro de los últimos seis años. Los Padres han sido un boleto caliente durante varios años como el único equipo de San Diego en las cuatro ligas deportivas más grandes de América del Norte, clasificándose en segundo lugar en las mayores en asistencia la temporada pasada. La lista de Preller está teniendo otro buen comienzo esta temporada, ocupando el segundo lugar en la NL West con un récord de 19-12 antes de un juego en casa contra los Chicago White Sox el sábado por la noche. Jones y Feliciano ya comenzaron su nueva empresa el mes pasado cuando viajaron a la Ciudad de México para ver la serie internacional de los Padres contra los Diamondbacks de Arizona. La pareja fue vista sentada con el CEO de los Padres, Erik Greupner. Feliciano se convertirá en el segundo propietario latino en el béisbol, uniéndose al propietario de Los Angeles Angels, Arte Moreno. Los jugadores latinos e hispanos representan aproximadamente el 30% de las plantillas de las Grandes Ligas. [Contexto: La venta del control de los Padres a un grupo de inversores liderado por Kwanza Jones y JosÃ© E. Feliciano.] [Verificación de hechos: El precio de venta de $3.9 mil millones es una valoración récord de la MLB.]