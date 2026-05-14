Las preguntas clave para Nigel Farage sobre el regalo de £5m de un criptobillonario

Nigel Farage ha estado acosado por preguntas sobre sus finanzas desde que The Guardian reveló que recibió un regalo de £5 millones de un donante en 2024. Aunque insiste en que el regalo no tenía que ser declarado, queda varias preguntas importantes sin respuesta. La suma fue dada poco antes de que Farage decidiera presentarse en las elecciones generales de 2024 y provino de un mega donante de Reform UK, el multimillonario de criptomonedas Christopher Harborne, con sede en Tailandia.

En los últimos días, Farage ha intentado desviar la atención lejos del regalo, diciendo en varias ocasiones que el dinero era para pagar por su seguridad personal, y que preferiría hablar de ello en otro momento. “Sí, sí, bueno, hablaremos de eso en cualquier otro momento que desees”, dijo Farage, cuando se le preguntó mientras celebraba la captura del primer consejo de Londres por Reform, en Havering la semana pasada.

Sin embargo, sus oponentes políticos han aprovechado la revelación. Entre ellos, Kevin Hollinrake, presidente del Partido Conservador, ha dicho que Farage estaba “obligado” a declarar el regalo. Es probable que el líder de Reform pronto enfrente preguntas de la Comisión Electoral o del órgano regulador de estándares parlamentarios, ambos de los cuales han recibido informes relacionados con el regalo. El miércoles, el comisionado de estándares parlamentarios abrió una investigación formal sobre el regalo.

Aquí hay algunas de las preguntas pendientes más importantes que el potencial futuro primer ministro del Reino Unido podría desear abordar.

¿Es este el único regalo que recibió en la previa a las elecciones generales de 2024 y más allá? El domingo, The Guardian preguntó si Farage había recibido otros regalos en la última década. Reform no respondió. El lunes, el equipo legal de Reform UK respondió a las acusaciones de otro regalo anterior: “El Sr. Farage no recibió ningún pago personal de Mr. Harborne antes del regalo personal hecho en 2024”. Reform UK no respondió a preguntas separadas sobre si se hicieron otros regalos después del de 2024 o si otros donantes hicieron algún otro regalo, tampoco.

Actualmente, el público no tiene idea de si el regalo de £5 millones fue puntual o parte de una serie de grandes sumas dadas por Harborne o cualquier otro donante a Farage u otros altos cargos de Reform.

¿Para qué exactamente se usó el dinero? Después de que The Guardian preguntara a Farage sobre el regalo de £5 millones, inicialmente no respondió, pero luego dio una entrevista al Telegraph afirmando que el dinero “se me dio para que estuviera seguro y protegido por el resto de mi vida”. Sugería que era esencial ya que no recibía seguridad financiada por los contribuyentes.

Sin embargo, hay dos cosas extrañas sobre esta afirmación. Según Zia Yusuf, ex jefe de políticas de Reform, Farage estaba recibiendo algún financiamiento público para su seguridad hasta 2025, en octubre de ese año dijo que la cantidad había sido reducida en un 75%. Y estaba recibiendo este apoyo más de un año después de haber aceptado un regalo de £5 millones que supuestamente debía haber cubierto su seguridad de por vida.

Todavía no está claro cuánto dinero público se gastó en la seguridad de Farage. Dijo en una entrevista reciente con Sky News que su seguridad privada “cuesta varios cientos, muchos cientos de miles de libras al año”, sin proporcionar más detalles.

¿Cómo se pagó la casa de Clacton? Un área de las finanzas personales de Farage que ya había atraído escrutinio era cómo su pareja, Laure Ferrari, logró comprar una casa de £885,000 en Clacton-on-Sea, Essex, donde Farage fue elegido en 2024, obteniendo un escaño en el parlamento en el octavo intento. The Guardian reveló que ella compró la casa a su nombre después de que Farage hubiera afirmado ser el comprador. Una investigación de la BBC planteó preguntas sobre el tamaño de la presunta riqueza de su familia.

Ferrari ha agregado a las preguntas que rodean esto al confirmar en una entrevista con el periódico francés Le Monde que no cubrió el costo total con ninguna herencia de su familia.

Habría sido legal que Farage le diera o prestara los fondos, y así evitar pagar £44,000 adicionales de impuesto de sellos en la compra. Pero él dijo que no lo hizo en septiembre del año pasado: “No le presté dinero a nadie. No le di dinero. Viene de una familia francesa muy exitosa y puede pagarlo ella misma. Es conveniente, funciona y le encanta estar allí”.

¿Alguno de los otros altos cargos de Reform recibió regalos? Mientras que los diputados han considerado convencionalmente que cualquier dinero de donantes debe ser declarado, Reform ha dado gran importancia a la idea de que este fue un regalo personal y que se hizo antes de la decisión de Farage de postularse para el parlamento.

El vicepresidente del partido, Richard Tice, dijo el domingo: “El Estado no proporcionaría la financiación, y este fue un regalo personal basado en la seguridad”. No está claro si esta ha sido una práctica generalizada en todo el partido antes o después de las elecciones de 2024, con otros diputados y altos cargos de Reform UK aceptando grandes sumas que no han sido declaradas ni a la Comisión Electoral ni a las autoridades parlamentarias.

El equipo de medios de Reform UK no respondió a la mayoría de las preguntas del artículo de The Guardian.