Camión Monster Jam Power Rush rompe récord de velocidad mundial en IMS

El camión Monster Jam Power Rush rompe el récord mundial de velocidad en el IMS

El camión Monster Jam Power Rush ha establecido un nuevo récord mundial de velocidad en el Indianapolis Motor Speedway. Con una velocidad excepcional, el camión ha dejado a los espectadores impresionados.

La hazaña impresionante tuvo lugar en el IMS y es un logro notable en el mundo de los deportes de motor. El camión Power Rush demostró su potencia y destreza en un emocionante evento que capturó la atención de muchos fanáticos de las carreras.

Este logro es un testimonio de la dedicación y el arduo trabajo del equipo detrás de Monster Jam Power Rush. Su pasión y compromiso con la excelencia son evidentes en este impresionante logro.