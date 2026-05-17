Los talibanes dicen que el silencio de una niña virgen puede considerarse como consentimiento para el matrimonio en Afganistán: Informe

El silencio de una “virgen” en Afganistán puede ser tratado como consentimiento para el matrimonio bajo un nuevo decreto de ley familiar introducido por los talibanes. La regulación de 31 artículos, titulada “Principios de Separación Entre Cónyuges”, fue aprobada por el líder supremo talibán Hibatullah Akhundzada. Establece reglas que rigen los matrimonios que involucran a menores, anulaciones y la autoridad de los tutores masculinos.

Publicado a mediados de mayo, el decreto establece procedimientos para disolver matrimonios en varias condiciones religiosas y legales. Incluye casos de matrimonio infantil, esposos desaparecidos, separaciones forzadas, relaciones de lactancia y acusaciones de adulterio, según el medio afgano Amu TV.

Bajo las reglas, los padres y abuelos tienen autoridad sobre los matrimonios infantiles. También se establece que los matrimonios que involucran a niñas pueden anularse después de la pubertad, pero solo con la aprobación de un tribunal talibán.

Otra disposición establece que el silencio de una niña virgen después de la pubertad puede ser tomado como consentimiento para el matrimonio, mientras que el silencio de un niño o una mujer previamente casada no se ve automáticamente de la misma manera.

Organizaciones de derechos humanos dicen que las reglas institucionalizan prácticas que ya existen en partes de Afganistán, donde las familias enfrentando severa pobreza organizan matrimonios con niñas muy jóvenes a cambio de dinero.

Algunos grupos de derechos han documentado casos en los que se prometía en matrimonio a bebés para saldar deudas o asegurar apoyo financiero. La cantidad reportada pagada por novias infantiles oscila entre $500 y $3,000.

Casi un tercio de las niñas afganas se casan antes de los 18 años, según la organización benéfica Girls Not Brides. Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibanes han impuesto restricciones draconianas a las mujeres y niñas, incluyendo límites en educación, empleo y participación pública. Organizaciones internacionales de derechos, incluida Amnistía Internacional, han descrito el sistema como apartheid de género.

Informes citados por el medio británico GB News también afirman que los códigos legales talibanes no prohíben explícitamente la violencia sexual o psicológica contra las mujeres y permiten a los esposos disciplinar físicamente a las esposas siempre que no haya daño corporal visible.

“El matrimonio infantil no es matrimonio en un sentido real. Un niño no puede consentir adecuadamente, y tratar el silencio como consentimiento es peligroso porque elimina completamente la voz de una niña”, dijo la comentarista política Fahima Mahomed al medio.

“Como musulmán, también rechazaría firmemente la idea de que esto refleja al Islam en su totalidad. El Corán mismo habla en contra de la compulsión y el maltrato a las mujeres, por lo que la posición de los talibanes no debería presentarse como ‘ley islámica’ en un sentido amplio. Es su interpretación política y extremista, impuesta a través del poder y el miedo”.