Rusia realiza enormes ejercicios de sus fuerzas nucleares mientras Ucrania intensifica sus ataques con drones.

MOSCÚ – Rusia inició el martes maniobras masivas de sus fuerzas nucleares que incluyen lanzamientos de práctica de misiles balísticos y de crucero capaces de llevar ojivas nucleares, en ejercicios que se llevan a cabo en medio de un aumento de los ataques con drones en Ucrania.

El ejercicio de tres días implicará a 64,000 tropas, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aeronaves, 73 buques de guerra y 13 submarinos, incluidos ocho con misiles balísticos intercontinentales equipados con ojivas nucleares, informó el Ministerio de Defensa.

Las maniobras se centrarán en la “preparación y uso de las fuerzas nucleares ante la amenaza de agresión”, dijo el ministerio.

En los ejercicios también se practicará la cooperación con Bielorrusia, un vecino y aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su último sistema de misiles balísticos intermedios capaces de llevar ojivas nucleares, Oreshnik.

Estas maniobras se producen en un momento en que Ucrania ha intensificado en gran medida sus ataques con drones contra Rusia, incluido un bombardeo el fin de semana en las afueras de Moscú que causó tres muertos y daños en varios edificios e instalaciones industriales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha recordado repetidamente al mundo los arsenales nucleares de Moscú después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022 para tratar de disuadir al Occidente de aumentar su apoyo a Kiev.

Los recientes ataques han hecho más difícil para los funcionarios del Kremlin presentar el conflicto en Ucrania, que ya lleva cinco años, como algo tan alejado que no afecta a las rutinas diarias de los civiles rusos.

El ejercicio se lleva a cabo mientras Putin inicia el martes una visita de dos días a China.

La semana pasada, elogió un exitoso lanzamiento de prueba del nuevo misil balístico intercontinental Sarmat, que está destinado a reemplazar a los viejos misiles nucleares construidos por la Unión Soviética.

En 2024, Putin adoptó una doctrina nuclear revisada, señalando que cualquier ataque convencional de una nación a Rusia que cuente con el apoyo de una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto a su país. Esa amenaza estaba claramente dirigida a desalentar al Occidente de permitir que Ucrania ataque Rusia con armas de mayor alcance y parece reducir significativamente el umbral para el posible uso del arsenal nuclear ruso.

Los halcones rusos han instado durante mucho tiempo al Kremlin a responder a los crecientes ataques ucranianos atacando a los aliados de Kiev en Europa con armas convencionales, argumentando que los miembros europeos de la OTAN no se atreverían a retaliar y entrar en un conflicto militar directo con la mayor potencia nuclear del mundo.

El mes pasado, el Ministerio de Defensa publicó una lista de fábricas en Europa que, según dijo, estaban involucradas en la producción de drones y sus componentes para Ucrania. Advirtió que los ataques a Rusia con drones fabricados en Europa están plagados de “consecuencias impredecibles.”

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