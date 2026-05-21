Noticias del mundo en breve: Vidas perdidas y ayuda destruida en Ucrania, alerta de lluvias para el Cuerno de África, apelación de $710 millones para refugiados rohingya.

Bernadette Castel-Hollingsworth dijo que al menos dos civiles murieron y muchos más resultaron heridos en el “ataque horrendo”, que también afectó a un almacén contratado por el ACNUR. Se destruyeron cantidades importantes de ayuda y materiales de refugio.

Extendió sus más profundas condolencias a las familias de los dos trabajadores del almacén que perdieron la vida y a las familias de civiles asesinados en otros ataques en Ucrania en las últimas 24 horas.

Artículos de ayuda destruidos

La Sra. Castel-Hollingsworth dijo que el almacén fue alcanzado por un misil balístico y se incendió. Las estimaciones preliminares revelaron que se destruyeron alrededor de 900 palés de artículos de ayuda, incluidas mantas y kits de higiene, valorados en más de $1 millón. El ACNUR y sus socios tenían planeado distribuir estos suministros a evacuados y otras personas en sitios colectivos y de tránsito, así como a personas cuyas viviendas han sido dañadas.

“Es absolutamente abominable que una vez más, instalaciones de trabajo humanitario y artículos de ayuda sean dañados en estos implacables ataques aéreos, tal como vemos repetidamente cómo los trabajadores humanitarios son blanco cuando realizan sus trabajos y entregan ayuda a quienes más lo necesitan”, dijo.

Alto riesgo de lluvias por debajo de lo habitual en el Gran Cuerno de África

Expertos en clima y meteorología predicen una alta probabilidad de lluvias por debajo de lo habitual para el norte del Gran Cuerno de África durante la temporada de lluvias críticas de junio a septiembre, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) el miércoles. El pronóstico fue emitido por el Centro de Predicción y Aplicaciones Climáticas del IGAD con sede en África Oriental, que forma parte de la red regional más amplia de la OMM.

Se plantean preocupaciones para sectores clave, con impactos probables en la agricultura, la disponibilidad de agua, los sistemas ganaderos, la generación de energía hidroeléctrica, la seguridad alimentaria y la salud pública.

Las lluvias de junio a septiembre representan más del 50 por ciento de las precipitaciones anuales en las partes norteñas y occidentales del Gran Cuerno de África, y más del 80 por ciento en la mayoría de las partes de Sudán.

Condiciones más secas

El pronóstico señala condiciones más secas de lo habitual en Sudán del Sur, Uganda, Etiopía, Yibuti, gran parte de Eritrea, Sudán y el oeste y la costa de Kenia. La probabilidad más alta se proyecta para Etiopía central, nororiental y noroccidental; el sur de Sudán y el norte de Uganda, donde la probabilidad de lluvias por debajo de lo normal supera el 60 por ciento y alcanza hasta un 80 por ciento en el noreste de Etiopía. Mientras tanto, se espera que áreas aisladas en el norte de Sudán, el sureste de Etiopía y el sur y norte de Somalia reciban lluvias mejoradas. Se pronostica que áreas del norte de Sudán, la costa sur de Somalia y Kenia recibirán lluvias casi normales.

Bangladesh: Apelación de $710 millones para apoyar a refugiados rohingya y comunidades anfitrionas

Las Naciones Unidas y sus socios están buscando $710.5 millones para apoyar a más de un millón de refugiados rohingya que viven en campamentos en Bangladesh y a las comunidades locales que los acogen. La apelación lanzada en Daca el miércoles es un 26 por ciento menor que en 2025. Su objetivo es cubrir solo lo mínimo necesario para brindar asistencia vital en sectores como alimentos, refugio, agua, saneamiento e higiene (WASH), con $36.2 millones asignados para las comunidades locales.

Recursos limitados, necesidades crecientes

Más de 1.2 millones de rohingya, una minoría étnica predominantemente musulmana de Myanmar, han encontrado refugio en Bangladesh, la mayoría llegó hace una década después de la violencia y persecución dirigida. Las necesidades continúan aumentando a medida que los rohingya siguen huyendo del conflicto. Alrededor de 150,000 han llegado a Bangladesh desde principios de 2024, lo que está poniendo presión sobre los recursos humanitarios limitados y aumentando la presión en los campamentos superpoblados.

La apelación se produce en medio de una creciente inestabilidad global y una mayor presión sobre las agencias humanitarias, que se han visto obligadas a priorizar sus operaciones en medio del aumento de las necesidades. “A medida que los recursos son más limitados, es más importante que nunca ayudar a los refugiados a desarrollar habilidades y resiliencia, para que puedan alcanzar la independencia, mantener la esperanza y reconstruir sus vidas”, dijo Kelly T. Clements, Alta Comisionada Adjunta de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. “Hasta que los rohingya puedan regresar a casa de manera segura y reconstruir sus comunidades allí, debemos seguir brindando seguridad, cuidado y dignidad donde se encuentran”.