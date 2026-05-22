El embajador de China ante la ONU insta a la protección de civiles

El embajador de China ante la ONU insta a la protección de...

China insta a los altos el fuego, el diálogo político y la protección civil durante un debate anual del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de los civiles, ya que las Naciones Unidas informan de un aumento de las muertes civiles, el desplazamiento y los ataques a hospitales en conflictos en todo el mundo.

“Solamente poniendo fin a los conflictos se puede proteger fundamentalmente a los civiles”, dijo Fu Cong, representante permanente de China ante la ONU, mientras presidía la reunión del Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles en conflictos armados.

En cuanto a Irán, Fu mencionó que el conflicto “ha causado graves pérdidas a personas de toda la región, incluyendo a Irán mismo”. Llamó a las partes involucradas a responder a llamados internacionales, reabrir rutas marítimas y salvaguardar la estabilidad y el funcionamiento fluido de las cadenas industriales y de suministro mundiales.

Los medios estatales iraníes IRNA informaron el domingo que alrededor de 3,468 personas murieron durante la guerra de 40 días con Israel y Estados Unidos, incluidos 1,460 civiles.

Sobre Gaza, Fu dijo que no debería seguir siendo un campo de batalla permanente y pidió “un alto al fuego integral y duradero” y un mayor acceso humanitario.

El informe anual del Secretario General de la ONU sobre la protección de los civiles en conflictos armados, difundido el 7 de mayo, registró más de 37,000 muertes civiles en 20 conflictos armados el año pasado, en comparación con 36,000 muertes civiles en 14 conflictos armados en 2024.

“Incluso la guerra tiene reglas”, dijo Fu, apelando a la observancia del derecho internacional y a la protección básica de los civiles. Señaló que los métodos de guerra “siguen quebrantando normas básicas”, con escuelas, hospitales y localidades llenas de civiles como objetivos de operaciones militares, y trabajadores humanitarios, personal médico y pacificadores siendo objeto de ataques.

Acción Humanitaria

China, junto con Francia, Brasil, Jordania, Kazajistán, Sudáfrica y el Comité Internacional de la Cruz Roja, lanzó conjuntamente la “Iniciativa de Derecho Internacional Humanitario” en 2024.

La iniciativa tiene como objetivo “renovar el firme compromiso con el derecho internacional humanitario”, dijo el embajador chino, instando a más países a unirse a ella.

Fu dijo que China aprecia las contribuciones de organizaciones humanitarias como el CICR, y pidió a la comunidad internacional que “proporcione un mayor apoyo político y financiero para la acción humanitaria y garantice la seguridad y la entrega sin obstáculos de asistencia humanitaria”.

Fu también advirtió que el mal uso de tecnologías como la inteligencia artificial y los drones estaba creando nuevos riesgos para los civiles en zonas de conflicto.

China cree que los sistemas de armas que utilizan inteligencia artificial “deben seguir bajo control humano” y cumplir con el derecho internacional humanitario, dijo.

Fu agregó que los gobiernos tienen la responsabilidad principal de proteger a los civiles y advirtió contra la “interferencia externa” y las sanciones unilaterales impuestas sin autorización del Consejo de Seguridad, diciendo que esas medidas debilitan la capacidad de gobernanza y empeoran el sufrimiento civil.

Edem Wosornu de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo que aproximadamente cada 14 minutos murió un civil en conflictos armados en 2025, y agregó que la cifra real probablemente era más alta.

La violencia contra periodistas y trabajadores humanitarios también se ha intensificado, según funcionarios de la ONU.

(minluzhang@chinadailyusa.com)