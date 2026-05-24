Pescador de lanzas atacado en el segundo ataque mortal de tiburón en Australia en una semana.

Pescador de lanzas atacado en el segundo ataque mortal de tiburón en...

MELBOURNE, Australia- Un pescador de lanzas fue atacado en la Gran Barrera de Coral el domingo en el segundo ataque fatal de tiburón en Australia en poco más de una semana, según la policía.

El hombre de 39 años estaba con tres amigos buceando desde un barco en Kennedy Shoal, frente a la costa del estado de Queensland al sur de Cairns cuando fue atacado, dijo la inspectora de policía Elaine Burns.

“El hombre había estado pescando con arpón cuando fue atacado y murió a causa de una lesión crítica en la cabeza”, dijeron los reporteros Burns.

La víctima, residente de Cairns, fue llevada en barco alrededor del mediodía a la ciudad turística de Hull Heads donde los paramédicos esperaban. Había “sostenido heridas incompatibles con la vida”, según un comunicado del servicio de ambulancias.

Kennedy Shoal es un arrecife coralino poco profundo popular entre los pescadores recreativos. Los buceadores también son atraídos por el Lady Bowen, un naufragio del siglo XIX.

Los pescadores informaron que se habían visto tiburones toro en la zona antes del ataque.

Un tiburón atacó mortalmente al pescador de lanzas Steve Mattabonni el 16 de mayo en un arrecife de coral frente a la isla Rottnest cerca de la costa suroeste del estado de Australia Occidental.

El residente de Perth, de 38 años, fue llevado en barco a la isla de vacaciones donde los paramédicos no pudieron resucitarlo.

Se sospechaba que era un tiburón blanco de cinco metros (16 pies).

Australia ha promediado más de tres ataques fatales de tiburones al año en las últimas décadas. La última muerte es la tercera fatalidad por tiburón en Australia para el año 2026.

Nico Antic, de 12 años, murió en un hospital días después de ser atacado por un tiburón toro sospechoso frente a una playa de Sídney el 18 de enero.