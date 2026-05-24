El torres de los tarjetas, de 28 años, conecta jonrón en emotivo debut en MLB

CINCINNATI – Cuatro años después de considerar la jubilación, Bryan Torres llegó a las Grandes Ligas a los 28 años y conectó un jonrón para los Cardenales de San Luis en su debut.

“Once años para llegar hasta aquí”, dijo Torres, luchando contra las lágrimas después de ayudar a los Cardenales a vencer a los Rojos de Cincinnati 8-1 en el primer juego de la doble cartelera del sábado. “No soy un chico de jonrones. Hoy, mi debut, simplemente sucedió. He estado aprendiendo a manejar la presión. Cuando el corazón late demasiado rápido, tienes que ralentizar las cosas. Sentí un pequeño golpeteo en mi pecho hoy”.

Torres, quien jugó por primera vez en ligas menores en 2015, bateó séptimo y jugó en el jardín izquierdo.

Con el pelo rubio teñido y usando un grueso delineador de ojos, trabajó una base por bolas en conteo lleno de Chris Paddack (0-6) en la segunda entrada, conectó un sencillo en la cuarta, rodó por tierra en la sexta, elevó un globo en la séptima y conectó un jonrón con un lanzamiento de 95.2 mph de José Franco en la novena, enviando el lanzamiento 2-1 a la primera fila de las gradas del jardín central derecho.

“No hay muchas palabras para describir este momento”, dijo.

Los seguidores de los Cardenales en el juego, muchos de ellos agitando sus camisetas, seguían coreando su nombre e hicieron que se pidiera un saludo.

“Todos esos chicos nos traen energía”, dijo Torres.

Torres se convirtió en el tercer jugador de los Cardenales desde 1900 con múltiples hits, incluido un jonrón en su debut, el primero desde Bobby Smith en Cincinnati el 16 de abril de 1957.

“Realmente genial, hombre”, dijo el manager de los Cardenales, Oliver Marmol. “Hay momentos a lo largo del año que te detienes y disfrutas. Ese es uno de ellos. Pudiste notar, incluso en su primer turno al bate, que hay una calma en él en la caja de bateo”.

Torres firmó un contrato de ligas menores con Milwaukee en 2015, fue reclamado por San Francisco en diciembre de 2019, se convirtió en agente libre después de la temporada 2021 y pasó dos años con el independiente Milwaukee Milkmen de la American Association.