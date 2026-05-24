Lista de lectura de verano de JPMorgan para los ricos incluye libros sobre IA, liderazgo y limones.

Lista de lectura de verano de JPMorgan para los ricos incluye libros...

La lista de lectura de verano de JPMorgan

Cortesía: JPMorgan

La última JPMorgan Summer Reading List, un favorito anual entre los adinerados, incluye libros sobre inteligencia artificial, longevidad, Keith Haring y recetas de limón.

La lista se compila cada año con sugerencias de los asesores de clientes de JPMorgan de todo el mundo y se ha convertido en una guía popular para los ricos que buscan buenas lecturas de playa en verano. La lista de este año incluye 14 títulos, reflejando los temas y preocupaciones principales de sus clientes.

La inteligencia artificial encabeza la lista, con dos libros sobre el tema. “The Infinity Machine” de Sebastian Mallaby perfila al CEO y cofundador de Google DeepMind, Demis Hassabis, y la lucha por los avances en la IA. “AI for Good” de Josh Tyrangiel examina cómo la tecnología ya está ayudando a resolver desafíos cotidianos.

La lista también presenta libros sobre liderazgo y rendimiento. El libro del científico cognitivo George Newman, “How Great Ideas Happen,” trata sobre cómo desarrollar habilidades para el descubrimiento. “The Stimulated Mind” del neurocientífico y médico Dr. Tommy Wood, explica estrategias sobre cómo mantener adaptable y enfocado el cerebro.

Con la inversión en deportes creciendo entre los ricos, la lista también incluye el libro del analista de la NBA Ric Bucher, “Coachable,” que extrae lecciones de conversaciones con el ex estrella de la NBA Michael Jordan, el ex mariscal de campo de la NFL Tom Brady, la ex gran estrella de la WNBA Diana Taurasi y otros.

Darin Oduyoye, el director de comunicaciones de J.P. Morgan Asset and Wealth Management, quien supervisa la lista, dijo que las oficinas familiares tienen un interés especial en los libros sobre transiciones generacionales, ya que muchos están gestionando la transferencia de riqueza a sus hijos o familia. De particular interés para las oficinas familiares es el libro “Mattering,” de Jennifer Breheny Wallace, dijo Oduyoye.

“Su mensaje está resonando con los líderes familiares de la próxima generación, centrado en el propósito, la identidad y cómo los próximos tomadores de decisiones definen lo que quieren perseguir, especialmente a medida que las familias navegan por la transición de liderazgo y legado”, dijo.

Aquí está la lista completa de libros: