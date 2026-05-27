Biden demanda al DOJ para bloquear la liberación de grabaciones de audio relacionadas con la investigación del fiscal especial.

El ex presidente Joe Biden presentó una demanda contra el Departamento de Justicia el martes en un esfuerzo por bloquear la liberación de grabaciones y transcripciones de entrevistas que dio para su memoria, las cuales fueron centrales en una investigación del consejo especial sobre su manejo de materiales clasificados después de su tiempo como vicepresidente.

La demanda sigue a una intervención de Biden en una demanda separada presentada por la Fundación Heritage Conservadora en relación con una solicitud de FOIA que buscaba registros de la investigación realizada por el ex consejero especial Robert Hur.

Las grabaciones de audio y las transcripciones provienen de entrevistas que Biden realizó con el escritor fantasma Mark Zwonitzer para su memoria de 2017 “Prométeme, papá: un año de esperanza, dificultades y propósito”.

Los materiales fueron obtenidos por el DOJ como parte de la investigación del consejo especial, que concluyó en febrero de 2024, encontrando que Biden “retuvo y divulgó” de manera intencional materiales clasificados pero sin recomendar cargos penales.

La demanda de Biden busca reforzar aún más sus demandas de que los materiales no sean compartidos con el think tank conservador ni con los republicanos del Congreso, citando su derecho a la privacidad y las acusaciones contra el DOJ de actuar ilegalmente al buscar una vía para liberar los registros.

“El presidente Biden, al igual que todo estadounidense, tiene derecho a la privacidad en conversaciones personales que tuvo dentro de su propio hogar”, dijo la demanda. “Esto es especialmente cierto aquí, donde el Departamento obtuvo esta información a través de una investigación criminal”.

La demanda de Biden, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., dijo que el DOJ ha indicado que liberará las grabaciones de audio y las transcripciones tanto a la Fundación Heritage como al Comité Judicial de la Cámara el 15 de junio a menos que una orden judicial bloquee la liberación.

La demanda detalla un esfuerzo frenético y comunicaciones entre el abogado de Biden y el DOJ en las últimas semanas para revisar posibles tachaduras y otros problemas en torno a la liberación de las grabaciones de audio y las transcripciones.

Mientras que el DOJ y los abogados de carrera durante la administración de Biden habían sostenido que la liberación de los materiales representaba un claro alejamiento de las normas del departamento, los abogados de Biden dijeron que el DOJ actual revirtió su posición sin ninguna explicación formal a partir de febrero.