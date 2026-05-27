Noticias del Mundo en Breve: Actualizaciones de Sudán y Haití, derechos de las mujeres afganas

Noticias del Mundo en Breve: Actualizaciones de Sudán y Haití, derechos de...

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han estado luchando contra sus antiguos aliados en el gobierno militar de Sudán por el control del país desde abril de 2023.

Según fuentes locales, al menos 12 personas murieron en ataques a dos pueblos en el norte de Darfur, cerca de la frontera entre Sudán y Chad, informó el Portavoz Adjunto de la ONU a los periodistas el martes.

Además, ataques en los pueblos de Al Tina y Kornoi a principios de esta semana también provocaron múltiples muertes y heridas, incluidos ataques que supuestamente mataron a niños y hirieron a civiles.

La ONU advirtió que el creciente uso de ataques con drones está aumentando el peligro para los civiles en áreas que ya luchan con el desplazamiento, la inseguridad y el acceso humanitario limitado.

Los esfuerzos diplomáticos continúan

Al mismo tiempo, el Enviado Personal del Secretario General de la ONU para Sudán, Pekka Haavisto, está continuando con los esfuerzos diplomáticos destinados a la desescalada y protección de civiles.

La ONU, junto con socios regionales e internacionales, también está trabajando para apoyar la preparación para un diálogo político liderado por Sudán en el futuro.

Una vez más, la ONU llamó a todos los combatientes a proteger a los civiles y la infraestructura civil y permitir que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades necesitadas, advirtiendo que millones en Sudán requieren asistencia urgentemente.

La violencia en la capital de Haití no muestra signos de disminuir

La oficina de coordinación de ayuda de la ONU, OCHA, informó el martes que las condiciones continúan deteriorándose en y alrededor de la capital haitiana, Puerto Príncipe, con un aumento de la violencia relacionada con pandillas desde el 10 de mayo, especialmente en el barrio de Cité Soleil.

Según nuevas estimaciones de la agencia de migración de la ONU, OIM, unas 17,500 personas, es decir, más de 4,200 hogares, han sido desplazadas en las últimas dos semanas.

Más del 80 por ciento de los desplazados se refugian en 33 sitios, mientras que otros son acogidos por familias ya vulnerables, según OCHA.

Las evaluaciones en los sitios de desplazamiento indican necesidades crecientes de alimentos, agua limpia, atención médica y suministros de higiene.

Las condiciones en los sitios, incluida la mala iluminación, también plantean preocupaciones sobre la seguridad.

“Los niños separados de sus familias, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidades corren un mayor riesgo como resultado”, dijo el Portavoz Adjunto de la ONU, Farhan Haq, a los periodistas en la sesión informativa diaria.

“Nuestros socios humanitarios continúan respondiendo a pesar de la inseguridad y las restricciones de acceso, con OCHA coordinando el esfuerzo para garantizar que podamos llegar de manera más efectiva a las personas necesitadas”.

La ONU advierte que las mujeres afganas “ya no son iguales ante la ley”

La agencia de igualdad de género de la ONU, ONU Mujeres, está alarmada por el último decreto de los talibanes que erosiona aún más los derechos de las mujeres y niñas afganas, casi cinco años después de que los talibanes regresaran al poder.

El Decreto N.º 18, emitido por el Ministerio de Justicia de facto de Afganistán el 14 de mayo, detalla reglas para la separación de un cónyuge y ha suscitado preocupaciones sobre un aumento en los matrimonios infantiles y la capacidad de las mujeres para abandonar relaciones abusivas.

A diferencia de las leyes vigentes antes de la toma del poder por parte de los talibanes, el decreto no establece una edad mínima para el matrimonio y en cambio estipula que el matrimonio infantil solo puede anularse después de que una niña alcance la pubertad.

La medida corre el riesgo de normalizar el matrimonio infantil en Afganistán.

El decreto también impone cargas legales más pesadas a las mujeres que buscan separarse de un cónyuge, incluida la necesidad de múltiples testimonios de testigos, mientras permite a los maridos una mayor autoridad en disputas matrimoniales.

“Esto nuevamente destaca que hombres y mujeres ya no son iguales ante la ley en Afganistán”, dijo Susan Ferguson, la Representante Especial de la agencia de la ONU en el país.

ONU Mujeres insta a las autoridades talibanes a revertir el curso para garantizar que las leyes y políticas se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.