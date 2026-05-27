¿Por qué Ferrari está enfrentando tanto rechazo a su primer coche eléctrico?

Ferrari es diferente a otros fabricantes de automóviles, al igual que sus lanzamientos de productos. Tan venerada es la empresa en su Italia natal que entre las primeras personas en sentarse detrás del volante de su primer vehículo eléctrico se encontraban el presidente del país y el papa. Sin embargo, a juzgar por las críticas de los inversores, algunos críticos y, inevitablemente, una horda de comentaristas en línea, el fabricante de deportivos podría necesitar la ayuda de una fuerza superior si desea conquistar a su base de fanáticos tradicional.

El Luce (pronunciado “loo-chey”, en italiano “luz”) tiene un precio para los super ricos, de 550,000 libras esterlinas (476,000 euros), con un motor eléctrico para cada rueda y la capacidad de llegar de cero a 100 km/h en 2.5 segundos. Sin embargo, el diseño, liderado por el ex ejecutivo de Apple Jony Ive, ha resultado controvertido. Sin duda, es diferente a cualquier Ferrari fabricado anteriormente.

La respuesta en redes sociales ha sido variada, desde levantar cejas hasta indignación, y el precio de las acciones de Ferrari ha descendido un 8% esta semana. El tono azul pastel utilizado en las imágenes de lanzamiento generó comparaciones no deseadas con la última versión del Nissan Leaf, un automóvil eléctrico de mercado masivo que también se lanzó en un tono similar y comenzando en solo 32,250 libras esterlinas.

“Estéticamente hablando, habla por sí mismo”, dijo Matteo Salvini, ministro de Transporte de Italia y líder del partido de extrema derecha Liga Norte, en una publicación en X. Refiriéndose al fundador del fabricante de automóviles, agregó: “Me pregunto qué diría Enzo Ferrari”.

Quizás las críticas más notables vinieron del ex presidente de Ferrari de 78 años, Luca di Montezemolo, quien lideró la empresa durante 23 años hasta 2014.

“Si tuviera que decir lo que realmente pienso, estaría perjudicando a Ferrari”, dijo a los medios italianos, antes de dar una indicación bastante clara: “Estamos arriesgando la destrucción de una leyenda, y realmente lamento eso. Espero que al menos quiten el caballo rampante [logotipo]”.

El skateboard también ha permitido mucho más espacio en la parte trasera, sin necesidad de un túnel de transmisión que corra por el centro. Eso ha permitido un quinto asiento: Ferrari ahora tiene un automóvil familiar en su lineup.

Angus MacKenzie, jefe de la oficina internacional de la revista MotorTrend, dijo que la posición de conducción en el automóvil sigue siendo como la de un deportivo, pero por lo demás “es el shock de lo nuevo”. Agregó que el enfoque en botones táctiles y diales digitales inteligentes en el interior será influyente, y aunque el diseño rompe con el pasado, “lo que está debajo es a prueba de futuro” para la empresa, abriendo el camino a más vehículos eléctricos.