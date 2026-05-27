Estadounidenses más propensos a decir que los Demócratas no se enfrentan a los Republicanos, los Republicanos apoyan demasiado a Trump: Encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos

Estadounidenses más propensos a decir que los Demócratas no se enfrentan a...

Cuando se les preguntó cuál era lo peor de los republicanos, la respuesta más común entre los estadounidenses es el presidente Donald Trump o su lealtad a él, mientras que la respuesta más común sobre los demócratas es que son débiles y no se oponen a Trump o a lo que es correcto, según una encuesta de ABC News/Washington Post/Ipsos realizada utilizando KnowledgePanel de Ipsos del 24 al 28 de abril.

En la encuesta, se les preguntó a los estadounidenses qué es lo que menos les gusta de ambos partidos demócratas y republicanos en una pregunta abierta. Para cada partido, solo una respuesta rompió los dos dígitos: el 10% de los estadounidenses dijo que lo peor de los demócratas era que eran débiles y no se oponían a Trump o a lo correcto.

Combinando dos categorías sobre los demócratas: que eran demasiado liberales, criticando sus políticas o llamándolos “demasiado despiertos” sumó un 12%.

Y el 12% de los estadounidenses dijo que lo peor de los republicanos era su lealtad a Trump o simplemente mencionó a Trump en sí.

Todas las demás respuestas fueron del 7% o menos.

Algunos estadounidenses dijeron que no tenían nada negativo que decir sobre el Partido Republicano, mientras que otros destacaron percepciones de deshonestidad, hipocresía e inmoralidad, falta de preocupación por los demás, crueldad, corrupción y enriquecimiento personal.

Otros mencionaron una oposición a las opiniones de los demócratas sobre inmigración y la frontera, que estaban desconectados con los estadounidenses comunes, que estaban obsesionados con estar en contra de Trump, entre otros.

La crítica principal del Partido Republicano por parte de los demócratas fue una aversión general al partido opuesto, que eran demasiado liberales o socialistas u oposición a sus políticas. Otros expresaron preocupación por la percepción de que los demócratas tenían una postura débil ante Trump.

Independientes fueron más propensos a criticar a los demócratas por no plantarse ante Trump o lo que es correcto, o por oponerse a ciertas políticas.

Los demócratas fueron más propensos a decir que lo peor de los republicanos era su lealtad a Trump, percepciones de corrupción y enriquecimiento personal, deshonestidad, hipocresía o inmoralidad, falta de preocupación por las personas comunes o crueldad, y liderazgo ineficaz y débil o no calificado.

El estudio ABC News/Washington Post/Ipsos encuestó a 1,267 adultos en general con un margen de error del +/- 2.8 puntos porcentuales. Los márgenes de error son mayores entre los subgrupos.

Este análisis fue realizado con BTInsights, un software de codificación de IA para clasificar respuestas en categorías similares, asegurando la precisión de las respuestas categorizadas y recategorizándolas si era necesario.

Las citas de los encuestados han sido editadas ligeramente para mejorar la gramática y la claridad.