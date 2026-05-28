Imported Article – 2026-05-28 02:32:16

Oliver Glasner rindió homenaje a los jugadores del Crystal Palace al despedirse como entrenador al ganar la Conference League e insistió en que no tiene arrepentimientos sobre su decisión de partir a pesar de hacer historia en el sur de Londres.

El gol de Jean-Philippe Mateta en la segunda mitad significa que Glasner ha ganado ahora tres trofeos en el espacio de 12 meses después de los triunfos del año pasado en la FA Cup y la Community Shield. Hubo celebraciones salvajes en Leipzig mientras el austriaco realizaba un deslizamiento de cuerpo entero en el campo, mientras que miles de seguidores que veían el partido en una pantalla gigante en Selhurst Park invadieron el campo.

“Tomé una profunda respiración con el pitido final”, admitió un emocionado Glasner, quien dijo que no era “David Copperfield” cuando fue nombrado para reemplazar a Roy Hodgson en febrero de 2024.

“Apoyé simplemente a este grupo de jugadores, podría ser el mejor mago pero sin los jugadores no funcionaría. Los jugadores merecen todo el crédito porque tienen que confiar en mí y trabajar muy duro. Todos les dirán que soy muy exigente. Pero saben que quiero lo mejor para todos. Tan pronto como todos entendieron eso, creamos un espíritu fantástico y los seguidores ahora tienen lo que merecen con un puesto en la Europa League”.

Pero al preguntarle si podría reconsiderar su decisión de partir, añadió: “No. Recuerdo que una vez me preguntaste, fue en la academia, cuando los aficionados prepararon la pancarta, cuando estábamos luchando un poco. Y ahora es lo mismo. Me veo a mí mismo como un sirviente para los jugadores, como un sirviente para el club y luego alguien que da la dirección. Les dije a los jugadores hoy en la reunión cuando estábamos en el hotel, porque recibí muchos mensajes de los aficionados donde decían: ‘Gracias por el mejor día de mi vida,’ y realmente lo aprecio. Y les dije exactamente lo mismo a los jugadores. Así que tengo que agradecer a los jugadores, tengo que agradecer a los seguidores, porque es lo mismo”.

Adam Wharton fue nombrado el hombre del partido a pesar de admitir que había sido una gran duda para empezar contra Rayo Vallecano después de salir cojeando contra el Arsenal el domingo.

“He tenido prácticamente el pie en una caja de hielo durante los últimos días tratando de reducir la hinchazón, no podía disparar correctamente. No era cómodo pero no iba a perderme la final por un poco de tobillo hinchado,” dijo.

El entrenador del Rayo, Iñigo Pérez, dijo que le resultaría difícil volver a ver el partido después de que su equipo fuera privado de su primer trofeo importante en su historia. “Lo que te rompe por dentro es ver a la gente llorar, intentando animarte. Fueron superiores en táctica y nunca estuvimos cerca de ganar,” dijo.