La inflación energética ha sido más persistente de lo esperado: Goolsbee de la Fed

La inflación energética ha sido más persistente de lo esperado: Goolsbee de...

Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, habló durante la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 2026.

La inflación energética vinculada a la guerra en Irán ha durado más de lo esperado, creando un “choque de estanflación” para las economías asiáticas, dijo el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, el jueves.

Hablando con Kaori Enjoji de CNBC en la Conferencia del Banco de Japón-IMES, Goolsbee dijo que las estimaciones iniciales en los mercados de futuros esperaban que los precios de la energía fueran “mucho más bajos” que los niveles actuales.

Aunque los precios del petróleo se han suavizado recientemente ante señales de progreso en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, los precios siguen estando muy por encima de los niveles vistos antes de la guerra. Los futuros del crudo Brent, el referente internacional, subieron más de un 1.81% a $96 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate subieron un 1.71% a $90.21 por barril.

Esto se compara con un precio de $72 para el Brent y $67.02 para el WTI el día antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán. Goolsbee también lanzó una advertencia para las economías asiáticas, diciendo que, como importadores de energía, “es más bien un choque estanflacionario del tipo antiguo”.

El presidente de la Fed de Chicago, que votó en contra del último recorte de tasas de la Reserva Federal en 2025, dijo que disintió porque quería pruebas de que la inflación no sería persistente. “No lamento haber disentido en esa reunión, porque la inflación no ha resultado tan temporal como se anunciaba al principio”, agregó. Sin embargo, Goolsbee dijo que si la inflación comienza a dirigirse de nuevo hacia el 2%, las tasas de interés “finalmente se establecerán en un lugar mucho más bajo que donde se encuentran actualmente”.

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