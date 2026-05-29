CVS para restaurar la cobertura de Zepbound, agregar la píldora para la obesidad de Eli Lilly a los planes de medicamentos.

Un bolígrafo de inyección Zepbound de Eli Lilly & Co. en el distrito de Brooklyn de Nueva York, EE. UU., el jueves 28 de marzo de 2024. Shelby Knowles | Bloomberg | Getty Images CVS Health anunció el jueves que restablecerá la cobertura de la inyección de pérdida de peso blockbuster de Eli Lilly, Zepbound, y comenzará a cubrir su nueva píldora para la obesidad en sus planes de medicamentos estándar, una victoria para el fabricante de medicamentos y para ciertos pacientes que podrán acceder a más opciones de tratamiento. CVS agregará la cobertura de Zepbound el 1 de octubre, y comenzará a cubrir la nueva píldora aprobada de Lilly, Foundayo, el 1 de junio. La medida impulsará los esfuerzos de Lilly para mantener su dominio sobre Novo Nordisk en el lucrativo mercado de pérdida de peso, ya que pone a ambas compañías en igualdad de condiciones en los principales planes de medicamentos. Viene un año después de que CVS llegara a un acuerdo con Novo Nordisk para que su medicamento Wegovy fuera el tratamiento preferido para la obesidad en sus planes estándar, mientras eliminaba la cobertura de Zepbound. Eso significaba que los pacientes en esos planes tendrían que pagar más de su bolsillo o pasar por más obstáculos para obtener el medicamento de Lilly. Sin embargo, pronto las medicaciones GLP-1 tanto de Lilly como de Novo serán opciones co-preferidas en la plantilla formularia comercial estándar de CVS Caremark, una lista de medicamentos cubiertos que las aseguradoras y empleadores pueden optar por adoptar, lo que representa de 25 a 30 millones de estadounidenses. Caremark es uno de los mayores administradores de beneficios de farmacia del país. Los patrocinadores de planes que adopten la plantilla formularia estándar de Caremark aún pueden optar por no cubrir las GLP-1 para la pérdida de peso, por lo que la cobertura de los tratamientos de Lilly y Novo no está garantizada para todos los pacientes. Aun así, CVS espera que la medida genere ahorros adicionales del 10% al 15% en la categoría de manejo de peso. CVS elogió el acuerdo del año pasado con Novo Nordisk como el primer paso de un gran administrador de beneficios de farmacia para fomentar la competencia en el mercado de GLP-1 y “doblarse en el costo”. CVS dijo que tanto Lilly como Novo respondieron asociándose con el gigante de la atención médica para hacer que las GLP-1 para la pérdida de peso sean más asequibles, señalando “exitosas negociaciones continuas de precios” con ambos fabricantes de medicamentos. “Con esta cobertura ampliada, millones de estadounidenses tendrán acceso a Zepbound y Foundayo, brindando a los pacientes y a sus médicos una verdadera opción en el tratamiento de la obesidad,” dijo Lilly en un comunicado. “Seguiremos trabajando para que sea cierto para todos.” Lilly agregó que su píldora será cubierta por los tres mayores administradores de beneficios de farmacia del país, incluido Caremark. En un comunicado, Novo dijo que tanto su inyección Wegovy como la nueva píldora recientemente lanzada con el mismo nombre mantendrán su estatus preferido en las fórmulas de CVS. Los pacientes de CVS Caremark pueden permanecer en esos medicamentos “sin interrupciones”, agregó Novo. Como PBM, Caremark es contratado por empleadores, entidades gubernamentales, sindicatos y otros planes de salud para negociar el costo de los medicamentos incluidos en las fórmulas elegidas por los patrocinadores del plan. “Estamos creando acceso y opciones que no habrían existido sin nuestro liderazgo en el mercado,” dijo Ed DeVaney, presidente de CVS Caremark, en un comunicado. “Actuamos con valentía a través de la participación activa y la negociación con nuestros socios fabricantes de medicamentos para abordar la asequibilidad y el acceso para nuestros clientes y sus miembros.” CVS dijo que Caremark garantizará una “transición fluida” a las terapias cubiertas para clientes, consultores, proveedores y miembros. Elija CNBC como su fuente preferida en Google y nunca se pierda un momento del nombre más confiable en noticias comerciales.