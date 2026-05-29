Lionel Messi jugará el sexto Mundial con Argentina

Lionel Messi aparecerá en una sexta Copa del Mundo después de ser nombrado en el equipo de Argentina para el Mundial 2026.

Messi llevó a la Albiceleste a un tercer título de la Copa del Mundo en Qatar 2022, anotando dos goles en la final contra Francia.

Con 26 apariciones, Messi ostenta el récord actual de más partidos de la Copa Mundial de cualquier jugador.

La inclusión del delantero de 38 años en la plantilla de Lionel Scaloni estaba en duda después de que su equipo, el Inter Miami, describió como “fatiga muscular” durante su último partido de la MLS.

La selección de Messi significa que se une a Cristiano Ronaldo, su rival de toda la vida, para participar en una sexta fase final mundial, una cifra récord.

Messi ha disputado 198 partidos con Argentina y alcanzará la marca de 200 si juega en los dos partidos amistosos de su país: contra Honduras en Texas el domingo 7 de junio e Islandia en Alabama el 9 de junio.

A la ex estrella del Barcelona y Paris Saint-Germain se unen otros 17 miembros de ese triunfo en la Copa del Mundo, incluidos Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El mediocampista Giovani Lo Celso, que se perdió el Mundial de 2022 por lesión, regresó para su segunda final tras formar parte de la selección de Argentina en Rusia 2018 sin hacer acto de presencia.

Argentina también incluyó a varios jugadores más jóvenes que se espera lideren la próxima generación del equipo, incluidos Valentín Barco, Nicolás Paz y Giuliano Simeone, mientras que los delanteros José Manuel López y Thiago Almada se encuentran entre los que participarán por primera vez en la Copa del Mundo.

Los informes de los medios locales dijeron que el “lateral izquierdo Marcos Acuña”, parte del equipo ganador del título de 2022, se perdió por problemas de salud.

Argentina abrirá su campaña en el Grupo J contra Argelia el 16 de junio antes de enfrentarse a Jordania y Austria.

Equipo

Porteros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso.

Defensores: Leonardo Balerdi, â Gonzalo Montiel, Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina.

Centrocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez.

Hacia adelante: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, José Manuel López, Lautaro Martínez.