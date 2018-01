"En abril empezaría el Pre Federal de básquetl"

Esta temporada Formosa contará con una plaza directa al tercera categoría del básquet Nacional, al Torneo Federal de Básquet, competencia que años atrás la supo jugar Sarmiento hasta perder la divisional, desde entonces no hubo participación formoseña. “Calculo que en abril iniciaremos el clasificatorio con equipos de Formosa capital y también hay interés por parte de Clorinda y Laguna Blanca; es una buena época entre abril y agosto porque terminan los otros calendarios y hay posibilidad de contratar jugadores”, dijo el presidente de la Federación Formoseña Mario Romay. Desde aquel Sarmiento en la temporada 2011/12 que ya no hay equipos en el TFB; en aquel entonces y tras varias temporadas el Taninero perdió la categoría y así Formosa no volvió a contar con un equipo en esta divisional. Si buscaron llegar al mismo por medio de los Prefederales, que eran Regionales junto a equipos de Corrientes, Chaco y Misiones pero sin poder lograr el objetivo nuestra provincia se quedaba una vez mas sin un lugar en el TFB. Es así que por medio de gestiones realizadas por la FFBB, el básquet formoseño volverá a contar con un lugar en esa categoría, “Se realizaron las gestiones y se habló para que Formosa tenga una plaza directa al TFB y tras reunión con los equipos interesados se hará un torneo clasificatorio. Para ascender antes al TFB –tercera categoría del país- había que jugar en la Región NEA con Corrientes, Chaco y Misiones, y ahora cada provincia tendrá un lugar directo. Calculo que en abril iniciaremos el clasificatorio con equipos de Formosa capital y también hay interés por parte de Clorinda y Laguna Blanca; es una buena época entre abril y agosto porque terminan los otros calendarios y hay posibilidad de contratar jugadores”, dijo Romay. Por Formosa es un hecho de que jugarán los elencos locales, y si legalmente hay alguna clausula que lo permita también querrá ser de la partida Estudiantes recordando que en este caso no lo venía haciendo ya que los jugadores de La Unión están fichados justamente en el club Rojo para la LNB. En tanto que también se buscará que elencos de Clorinda, Laguna Blanca, ambos con Polideportivo de primer nivel, mas Ibarreta y Fontana, puedan estar presentes.