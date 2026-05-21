McGinn celebra la noche más orgullosa de mi carrera mientras el Aston Villa pone fin a una espera de 30 años

El capitán del Aston Villa, John McGinn, calificó la victoria en la final de la Europa League como la noche más orgullosa de su carrera, después de poner fin a una espera de 30 años sin un trofeo importante con una victoria por 3-0 sobre el Friburgo. Sin trofeos desde su victoria en la final de la EFL Cup sobre el Leeds United en 1996, Villa justificó su condición de favoritos en Estambul al capturar su primer trofeo europeo desde 1982 con estilo. El primer tiempo estuvo luchado durante largos períodos, ya que el Friburgo logró frustrar al Aston Villa, hasta que Youri Tielemans rompió el empate con un impresionante disparo de volea desde una jugada de estrategia brillantemente elaborada en el minuto 41. Siete minutos después, Emi Buendia duplicó la ventaja con el último gol de la primera mitad, encontrando sensacionalmente la esquina superior izquierda con un esfuerzo rizado sobresaliente desde larga distancia. Morgan Rogers básicamente sentenció el juego más allá de toda duda con un esfuerzo mucho menos espectacular desde el envío de Buendia al poste cercano, dejando a McGinn, cuyos honores anteriores llegaron en la Copa de la Liga Escocesa con St Mirren en 2012-13 y la Copa Escocesa con Hibernian en 2015-16, para deleitarse con su mayor logro en el fútbol de clubes. “No puedo creerlo, para ser honesto”, dijo McGinn a TNT Sports. “Lo que hemos pasado como club, este club estuvo cerca de estar en un mal estado hace siete años [cuando el Aston Villa fue ascendido de nuevo a la Premier League a través de los playoffs]. “V Sports compró el club. Su único mandato era devolverlo a la Premier League y a los niveles de antes.” “Esta noche fue todo lo que construimos juntos. El orgullo que sentí faltando 10 minutos para ser campeones, no puedo describirlo. “Comenzamos bien. Soy parcial, pero tenemos un gran entrenador de jugadas a balón parado en Austin MacPhee. Intentamos engañar un poco con la jugada de estrategia. Lo hicimos contra el Liverpool el fin de semana. Youri tiene una gran calidad para encontrar el gol. ¡Habría salido por encima del travesaño si fuera yo!” Al preguntarle qué significa ganar el trofeo, McGinn respondió: “Significa mucho. Cuando era niño, recuerdo al Celtic en 2003 [final de la Copa de la UEFA]. No fue una gran noche para ellos, pero fue especial. “Tuve la suerte de ir a la final [entre Espanyol y Sevilla] en Hampden en 2007. Estar aquí, en 2026, como capitán del Aston Villa, es increíble. Es la noche más orgullosa de mi carrera. “Intentaré disfrutarlo. Me gusta salir de fiesta, pero me tomaré las cosas con calma para intentar absorberlo todo. “Tener 31 años, en mi primera final europea, he visto a mis amigos [Jack] Grealish y [Andy] Robertson ganar. Ahora me toca a mí. Es algo tan especial, valoraré cada minuto.”