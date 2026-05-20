Raúl Castro acusado de asesinato por el derribo de aviones humanitarios en Cuba

El Departamento de Justicia acusó el miércoles al ex presidente cubano Raúl Castro de asesinato por su presunto papel en el derribo de dos aviones que llevaban ayuda humanitaria en 1996, según un expediente judicial recién revelado. El derribo resultó en la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.

La acusación imputa a Castro siete cargos, incluyendo conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato por cada uno de los cuatro pasajeros a bordo de los aviones operados por Brothers to the Rescue, un grupo que realizaba misiones de rescate para exiliados cubanos que buscaban huir del país.

Se trata de una escalada importante en la campaña de presión en curso de Estados Unidos para lograr un cambio de régimen en el gobierno comunista de la nación insular, aunque no está claro de inmediato si el Castro de 94 años llegará a ver el interior de un tribunal estadounidense.

El acta de acusación fue emitida por un gran jurado el 23 de abril y se hizo pública hoy, dijo el Fiscal General Interino Todd Blanche en una rueda de prensa en Miami, Florida.

“Por primera vez en casi 70 años, altos líderes del régimen cubano han sido acusados en este país, en los Estados Unidos de América, por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, dijo Blanche. “No se puede permitir que naciones y sus líderes ataquen a estadounidenses, los maten y no rindan cuentas. El presidente Trump está comprometido con restablecer un principio muy simple pero importante: si matas a estadounidenses… te perseguiremos sin importar quién eres, sin importar qué cargo ocupes, y en este caso, sin importar cuánto tiempo haya pasado”.

Agregó: “El gobierno de Estados Unidos no ha olvidado a estos hombres inocentes que fueron derribados del cielo.”

Brothers to the Rescue, una organización con sede en Miami, realizaba operaciones de vuelo humanitarias a través del Estrecho de Florida para buscar migrantes cubanos en apuros, según el Departamento de Justicia. Funcionarios estadounidenses alegan que agentes de inteligencia cubanos se infiltraron en la organización a principios de la década de 1990 y “transmitieron información detallada sobre sus operaciones de vuelo al gobierno cubano.” Esta información fue utilizada por el liderazgo militar cubano en la planificación de la operación del 24 de febrero de 1996, afirman los funcionarios estadounidenses.

La operación mató a cuatro personas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de los cuales eran ciudadanos estadounidenses.