En casa se gana

La Unión de Formosa le ganó a Atenas por 101 a 92 con lo que mantuvo el invicto de local en la Liga de Desarrollo y también el segundo puesto en la Conferencia Norte. Tobías Gómez fue el máximo anotador en el ganador con 27 puntos. El goleador del juego fue Juan Cruz Oberto con 40. Un primer cuarto con mucho gol tuvo el partido con Atenas que tuvo un mejor arranque, que le sirvió para tomar por pasajes ventajas de tres puntos, pero en el tramo final el local pudo parar las ofensivas del rival y encontró varias opciones para dañar el aro. De esa manera, después de estar un buen tiempo abajo en las cifras, logró tomar el mando en la recta final y termino sacando una ventaja máxima de 7 puntos con el 30 a 23 del cierre del capítulo. Seis jugadores de La Unión sumaron puntos en esta fracción con cinco de ellos con 4 o más anotaciones, incluso desde el banco tuvo buen protagonismo Iñiguez -7-. Atenas había lastimado especialmente con Oberto -11 en el cuarto- pero en los dos minutos finales no pudo contra la defensa rival, incluso el local corrió la cancha y así sacó 7. En la largada del segundo Atenas fue el que dejó sin gol a su rival. Con un parcial de 12 a 4 en 2,40 minutos pasó a ganar por 36 a 34 y llegó a tomar 5 -46 a 41-. Ahora era la visita el que tenía variado protagonismo para anotar con Oberto, Chiarini y Lallana al frente. El local pudo equilibrar las cifras en el cierre y solo un acierto de tres de Chiarini en la última pelota del cuarto, destrabó la paridad: 49 a 46. La Unión tuvo un furioso inicio del tercer cuarto. En 2,10 minutos metió un parcial de 10 a 3 y pasó a ganar 56 a 52. Pidió minuto Rossotto pero no hubo solución inmediata. Siguió corriendo el local y agregó un 4-0 (global de 14 a 3) para anotar nueva máxima en la noche: 8 con 60 a 52. Las complicaciones para Atenas seguirían llegando. Se fueron por cinco faltas Sangoy y Lallana con lo que perdió centímetros vitales para el juego interior. La Unión siguió con mucha intensidad, corrió seguido la cancha y con 33 puntos en el cuarto subió la máxima primero a 9, después a 12 y llegó hasta 14 -77 a 63-, como en el primer cuarto, con muchos protagonistas entre los que sobresalieron Ríos, Gómez y Basualdo. En el cuarto final Atenas fue por la reacción. Se puso a 8 rápido -79 a 81- aunque La Unión logró sostener esa distancia aunque ya con un trámite muy diferente al del cuarto anterior. No tenía facilidades para anotar y con algunos aciertos de tres puntos respiraba. Con Oberto como estandarte, la visita no se rindió y con algo más de 2 minutos se puso a 5 -93 a 88-. El cierre tenía a dos equipos que se equivocaban mucho y apenas el local había conseguido un doble para tomar 95 a 88 con 1 minutos de juego. Bianciotti con dos libres bajó a 5 de nuevo -95 a 90-, Gómez contestó igual al otro lado -97 a 90- y una pérdida de Atenas, que armó la contra para el doble de Cárdenas con 47 segundos, sentenció la historia -99 a 90-. El final fue 101 a 92 para La Unión. Síntesis: La Unión de Formosa 101: M. Ríos 17, T. Gómez 27, J. Basualdo 16, L. Cárdenas 15 y M. Cristanchi 9 (FI); E. Iñiguez 11, M. Fleitas 2, L. Cabrera 0 y L. Gallardo 4. DT: Hernán Vázquez. Atenas 92: T. Gutiérrez 4, J. Segura 10, F. Bianciotti 7, J. Oberto 40 y J. Lallana 7 (x) (FI); O. Sarmiento 17, U. Sangoy 2 (x) y Zagarzazu 5. DT: Gustavo Rossotto. Árbitros: Javier Salinas y Marcos Lobato Detalle por cuartos: 30-23, 16-26, 33-19 y 22-24. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión de Formosa