La A, la B y la C con 20 equipos

Con la presencia del presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Ing. Jorge Jofré, se realizó, el viernes por la noche, una reunión del Consejo Directivo de la entidad, en la que se dieron a conocer algunas novedades de importancia para la marcha de fútbol local en esta temporada. Después de conocerse la noticia de la eliminación de los torneos Federales B y C, para la temporada 2019, en Formosa ya se preparan para formar parte de la reestructuración que tendrá el fútbol a nivel federal. Esto motivó que dirigentes de distintos clubes afiliados a la Liga se reúnan en la sede de la entidad, encabezados por su titular, Jorge Jofré, a fin de empezar a diagramar un calendario que será diferente al de los últimos años. Lo más trascendente de la cita pasó por el hecho de informar que en este 2018, las categorías A, B y C pasarán a tener 20 equipos en lugar de 14, con la finalidad de poder hacerse de dos cupos –de acuerdo a la nueva reglamentación- llegado el momento de tener que clasificar equipos para lo que se denominará Torneo Federal Regional Amateur. “Se trata de un hecho histórico para el fútbol formoseño, ya que esto llevará a que tengamos que rediagramar todo, no solo en cuanto a la competencia sino también en lo que respecta a los campos de juego, por lo que tendremos que contar con la seguridad adecuada para que se puedan disputar los encuentros”, señaló Jofré. El presidente de la Liga dejó en claro en la reunión que “para poder llevar adelante todo esto, tenemos que trabajar unidos; acá no puede haber divisiones. Si bien es cierto que todos queremos ganar, primero debemos pensar en el futuro del fútbol formoseño, ya que esto no hará más que redundar en beneficio de todos”. Uno de los puntos a tener en cuenta, para que todo se pueda desarrollar con normalidad, es que cada club deberá tener su Personería Jurídica al día; al tiempo que también se remarcó la necesidad de contar con el seguro correspondiente para todos los jugadores. Por lo pronto, se estableció una nueva reunión para el próximo martes 20, oportunidad en la que los dirigentes de los clubes tendrán la posibilidad de presentar proyectos para sumar seis nuevos equipos en cada una de las categorías mencionadas a nivel local. Se habló de la realización de un minitorneo, como también de la chance de darle prioridad, por méritos deportivos, a los equipos que lograron avanzar a la etapa final en la pasada temporada, lo que haría que el comienzo de los torneos para este año pueda ser más rápido y no haya que esperar algunos meses más. Como se sabe, esta reestructuración es una imposición del Consejo Federal de la AFA y en Formosa ya la acatan, sabiendo que cada paso que se dará merece un tratamiento profundo y el necesario consenso de los dirigentes, a fin de que nadie pueda sentirse perjudicado con la decisión que se tome en conjunto.