Con Mora al mando

Con 26 puntos del formoseño Sergio Mora, Peñarol del Tala derrotó a BH de Gualeguay 83 a 70 y así ya se aseguró quedar entre los tres primeros equipos en su zona del Torneo Federal de Básquet consiguiendo a su vez la clasificación a los Play Off de forma directa. El equipo de Nicolás Schepens comenzó mucho mejor el partido lastimando desde los 6,75, Peñarol no le encontró la vuelta a la defensa y BH se llevo el primer cuarto por 32 a 15. En el segundo cuarto se vio otro Peñarol, ajusto su defensa, no permitió tiros cómodos del rival y se mostro efectivo en ataque con un buen pasaje de Córdoba y Capponi lo que le permitió achicar la diferencia a solo un punto 42-41. En la reanudación el tricolor continuo con su buen andar, logro pasar al frente en el marcador, comando el juego a partir de su buena defensa y corriendo la cancha con un imparable Sergio Mora, BH trataba de responder con Rebecchi pero poco podía hacer. 58-54 comandaba Peñarol y se venían los últimos 10 minutos donde la visita quería dar vuelta la historia, Gómez y Rebecchi lastimaban desde el perímetro pero el tricolor con paciencia y con buenas defensas fue estirando aun más la diferencia para cerrar el juego a su favor por 83 a 70. Con esta victoria, Peñarol que sin dudas es el equipo revelación de la zona, luego de algunos años logra meterse directamente en los play off de la Conferencia Norte del Torneo Federal. Síntesis: Peñarol (83): Zenclussen 9, Mora 26, Capponi 11, Córdoba 16, Cerone 4(fi.), Ledesma 12, Ludueña 5, Salazar 0. BH Gualeguay (70): Gómez 22, Forastieri 14, Echeverria 3, Rebecchi 24, Novello 5(fi.), Chale 2, Fernández 0, Lerosse 0.