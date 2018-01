Por un lugar en el Sudamericano

Entre el domingo 18 y lunes 19 de febrero en Río Tercero, Córdoba, se realizará el clasificatorio Sub 13 y Sub 15 de tenis de mesa para conformar el seleccionado argentino para competir en el Sudamericano en Paraguay en mayo. Tomas Rolla, Joaquin Ratti y Magdalena Villalba son los formoseños que buscarán vestir la albiceleste. Rolla y Ratti en la actualidad se ubican en categoría Sub 13 y Sub 11 respectivamente en el puesto 3 del ranking nacional; mientras que Villalba está en el puesto 2 en categoría Sub 13 Femenino. “Estamos trabajando duro porque el selectivo será así; tuvimos muchos resultados en el 2017 y queremos empezar bien ahora también. Es complicado porque los 11 mejores del país jugarán el Sudamericano, somos 70 y sólo los 8 mejores del ranking mas 3 invitados van a ir, y ahora yo estoy tercero. Está difícil porque hay buenos jugadores y yo estoy entre esos pero sigue siendo muy complicado”, dijo sobre la preparación Rolla. Listado de Varones (Sub 13): 1° Ulises Lemos (Fetemba), 2° Francisco Carpio (Fetemba), 3° Tomás Rolla (Formosa), 4° Carlos Alfaro (Misiones), 5° Tobías Pereyra (Rio Negro), 6° Martín Benítez (Misiones), 7° Agustín Jang (Fetemba) y 8° Martín Zapatero (Jujuy). Listado de Varones (Sub 11): 1° Santiago Serra (Río Negro), 2° Martín Vivas (Chaco), 3° Joaquín Ratti (Formosa), 4° Bautista Tabeni (Chaco), 5° José Hadad (Mendoza) y Joaquín Isura (Mendoza). Listado de Damas (Sub 13): 1° Isabella Lorenzo (Mendoza), 2° Magdalena Villalba (Formosa), 3° Camila Pérez (Buenos Aires), 4° Manuela Pereyra (Río Negro), 5° Juana Zárate (Chaco) y 6° Abril Okuyama (Fetemba).