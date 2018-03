“La mejor manera de celebrar es que cada club siga trabajando por el bien del rugby de Formosa”

De esa manera se refirió el presidente de la Unión de Rugby de Formosa, Alfredo Fernández Bedoya, respecto a los 30 años de la entidad que se cumplirán el próximo 2 de abril. “Tenemos la ilusión de que sea un año distintos, no solo por los 30 aniversarios de la Unión de Rugby de Formosa, sino que también estamos terminando las refacciones de nuestra sede propia, oficial, que estará ubicado en Salta 358 que la inauguraremos con la presencia de Presidente de la Unión Argentina de Rugby, con todos los clubes de Formosa y principalmente con los fundadores de la URF allá por el 1988”. Además agregó, “Creo que el mejor festejo que podemos hacer por este nuevo aniversario, es que trabajar por el rugby de Formosa cada uno desde su club, consolidar a lo que hoy es la unión de Rugby de Formosa, y consolidar las obligaciones deportivas que tenemos tanto local como regional”. Por su parte Alfredo Fernández Bedoya habló del crecimiento del Rugby de Formosa; “Estoy convencido que teniendo mayor competencia con una mayor calidad de juego hace a que todos crezcamos para arriba, creo que por el bien del deporte, esa calidad de juego se logra con la decisión personal de los jugadores de a uno sumando y contagiando a los otros 15, y a su vez a la dirigencia del club. Así como hoy Misiones tiene dos equipos en el regional, nosotros también podemos lograrlo, el año pasado Caza y Pesca estuvo muy cerca, perdió la final, y creo que este año Caza y Pesca tiene como meta repetir la performance ya que este año hay nuevamente dos ascensos al regional NEA”. “Creo esta participación de Aguara en el Torneo 3 uniones tiene que ser el puntapié inicial para que entre todos nos demos cuenta, de que si Aguará puede jugar con equipos de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, lo puede hacer cualquier club de Formosa, todo pasa por la decisión y la actitud de los jugadores principalmente y de la dirigencia que tiene que acompañar al jugador, estoy convencido que es posible, tenemos distintas metas tanto nacionales como regionales y estamos abogados como Unión de acompañar a los clubes a alcanzar esa meta”, dijo el Presidente. Acerca de la última reunión realizada hace unos días a nivel Regional, se tocaron temas principalmente del rugby infantil y juvenil, “en esta reunión realizada en Corrientes la semana pasada, nos plantearon que la exigencia de la UAR como meta máxima es tener la misma cantidad de jugadores infantil con la cantidad de jugadores competitivo, esto representaría a que hoy Formosa tendría que tener 800 chicos jugando al rugby infantil de 6 a 14 años. Y nosotros estamos haciendo hincapié de que aquellos clubes que no tiene rugby infantil y rugby juvenil, la primera división de ese club no va participar en la Unión de Rugby de Formosa, nosotros no queremos hacer torneos de primera, nosotros queremos que la primera división de cada club sea el último eslabón de todo el esfuerzo que podemos hacer de la dirigencia deportiva, debemos darnos cuenta de que nuestro futuro está en el rugby infantil y juvenil” finalizó Alfredo Fernández Bedoya.